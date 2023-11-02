Дерматолог Колесник рассказала, как быть, если травмировали родинку

Если травмировать родинку, она может воспалиться, покраснеть и начать болеть. Чтобы избежать этого, нередко поврежденную родинку обрабатывают антисептиком и заклеивают пластырем. Этого делать категорически нельзя, заявила в разговоре с «Почему болит» врач-дерматолог Алёна Колесник.«Повреждённое место нельзя заклеивать! И ни в коем случае не надо обрабатывать травмированную родинку спиртовым раствором, антисептиками, перекисью водорода», — рассказала специалист.Допустимо обрабатывать дважды в день травмированное место хлоргексидином. Но в любом случае нужно записаться на приём к дерматологу, констатировала специалист.

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