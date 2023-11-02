Эндокринолог Павлова назвала эффективный способ похудения без спорта
При этом медик напомнила, что важно следить за размером порций. Чтобы контролировать съеденное было легче, врач посоветовала использовать маленькие тарелки.
В заключение Павлова рекомендовала избегать обезвоживания. Если пить достаточно воды, то чувство голода будет возникать реже, а пищеварительная система при этом начнет работать эффективнее.
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