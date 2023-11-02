Врач Дорошенко рассказала, какая доза кофе может продлить жизнь

Доцент кафедры терапии Татьяна Дорошенко назвала дозу кофе, которая может продлить жизнь.

По словам эксперта, практически здоровым людям кофе может помочь предотвратить развитие сердечно-сосудистых недугов. Кроме того, напиток поспособствует снижению риска развития инфарктов и инсультов.

Оптимальной дозой кофеина в день является не более 400-500 граммов. Это примерно три чашки кофе.

Медик также добавила, что кофе нельзя пить детям младше 16 лет – дело в том, что неокрепшая нервная система детей более восприимчива к бодрящему эффекту напитка. Кофеин может спровоцировать у ребенка проблемы со сном, стресс и снижение иммунитета.

Врач напомнила, что кофе противопоказан пациентам, которые уже страдают от проблем с сосудами и сердцем. Кроме того, кофе противопоказан для гипертоников и для людей с заболеваниями ЖКТ.

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