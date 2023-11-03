Три вопроса доктору о витилиго

В этом материале дерматоонколог клиники Фомина Татьяна Кузьмина объяснила, что такое витилиго, почему возникает заболевание и возможно ли его вылечить.Витилиго — это патология, выражающаяся в нарушении пигментации отдельных участков эпидермиса. На коже при заболевании проявляются светлые пятна неправильной формы, которые остаются такими навсегда, не имея возможности восстановить свой цвет.Витилиго не заразно и не несет никакой опасности для жизни.Почему возникает витилигоПо наблюдениям специалистов, первые признаки витилиго начинают проявляться до 20 лет. Заболевание, как правило, начинается в тех местах, которые более всего открыты солнцу: лицо, руки, ноги.Витилиго относится к группе аутоиммунных заболеваний. У заболевания нет единой причины, выделены различные триггеры и генетическая предрасположенность, как и для всей группы аутоиммунных заболеваний кожи (псориаз, атопический дерматит, очаговая или тотальная алопеция и т.п.).Появится ли заболевание предсказать невозможно. Провоцирующими факторами являются ожоги и любые травмы кожи, поэтому базово рекомендуется пользоваться фотозащитными средствами (очки, тень, зонт, одежда, крем) для снижения риска ожогов, отмечает эксперт.Можно ли вылечить витилигоСпособов, которые навсегда смогут избавить пациента от витилиго со стопроцентной гарантией, не существует. Всегда есть риск, что заболевание начнется снова.Слово «вылечить» к кожным заболеваниям применять вообще нельзя. Потому что очень многие заболевания кожи имеют хроническое течение и могут уходить в ремиссию, а затем обостряться под воздействием провоцирующих факторов.Витилиго — это болезнь, которая всегда очень плохо поддавалась и поддается терапии. Эффективность лечения зависит от многих факторов: фототипа кожи пациента, локализации высыпаний, длительности кожного процесса, объясняет эксперт.Но сейчас наблюдается прогресс в лечении многих аутоиммунных заболеваний кожи и витилиго, в том числе, с помощью иммунодепрессантов семейства янус-киназ. То есть стоит обращаться для консультации и избавляться от мифа: это вообще не лечится.Надо ли придерживаться диеты при витилигоТатьяна Кузьмина отмечает, что как таковой диеты при витилиго не существует.Но некоторые специалисты рекомендуют сократить в рационе количество продуктов, содержащих аминокислоту л-тирозин, которая может усиливать пигментацию кожи. К таким продуктам относятся, например, шоколад, орехи и фасоль.А добавить в меню можно продукты, богатые медью (морепродукты, помидоры, яблоки, печень трески) и цинком (овес, кукуруза, рис).

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