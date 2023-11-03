«Мне часто снится один и тот же сон»: о чем это говорит?

Некоторые сновидения приходят к нам снова и снова, пугая одинаковым сюжетом. Что пытается таким образом сказать наше подсознание? Говорят ли эти сны о каких-то проблемах с психикой?Не стоит буквально толковать свои сны и придавать им чрезмерно большое значение. Однако некоторые наши сновидения действительно неслучайны и могут указать на какие-то проблемы — психологического или физического толка. Психотерапевт Антон Вакула уверен, что насторожиться стоит, если вам каждую ночь снится один и тот же кошмар.ЧТО ТАКОЕ СОНЕдиного мнения среди ученых по поводу того, почему мы видим сны, до сих пор не существует. Однако большинство склоняется к гипотезе, описывающей сновидения как способ мозга обрабатывать информацию, которую мы получаем днем.В то же время известно, что сны играют терапевтическую роль: помогая контролировать свои эмоции и готовя к различным стрессовым ситуациям. Происходит это через переживание во сне страха, грусти, вины, ярости.Психоаналитик Зигмунд Фрейд предполагал, что сон — это плод бессознательной части нашей психики, то есть то, что мы не осознаем, когда бодрствуем. Подавленные мысли, чувства и желания вытесняются в область бессознательного и могут всплывать в наших сновидениях.ЧТО МОЖЕТ СНИТЬСЯК самым распространенным сюжетам снов психологи относят:преследование/погоню;падение с высоты;потерю зубов с кровью или без;публичную «обнаженку», иногда снится, что человек забыл что-то важное, туфли или куртку;неподготовленность к экзамену, презентации, выступлению;опоздание, например в аэропорт;повторную попытку сделать что-то (конечно, безуспешную).ПОЧЕМУ НАМ СНИТСЯ ОДНО И ТО ЖЕПовторяющиеся кошмары, от которых человек просыпается в слезах и холодном поту, могут указывать на определенные проблемы с психикой. Так, у пациента может быть:посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР);генерализованное тревожное расстройство;обсессивно-компульсивное расстройство.Иногда кошмары довольно точно сообщают о неполадках со здоровьем. К примеру, людям с апноэ часто снится, что они задыхаются или тонут в каком-то водоеме — из-за того, что им тяжело дышать.В то же время повторяющийся сон может стать метафорическим отражением наших переживаний — и в этом случае стоит вспомнить, с чем именно вы сталкивались в последнее время, что вас беспокоит и почему.«Например, сны о природных катастрофах возникают после травм или жестокого обращения, выражая такие эмоции, как беспомощность, панику или страх, которые пришлось испытать в жизни», — отмечает психотерапевт.КАК КОНТРОЛИРОВАТЬ СНЫПсихологи советуют проанализировать, что за сон вы видите снова и снова, и о каком личном конфликте он может вам сообщать. Это может оказаться непросто, ведь мы быстро забываем, что нам снилось. В таких случаях помогает вести дневник сна — подробно описывайте сюжет, как только проснулись. Можно рассказывать о них близким или психологу. «Метод проговаривания помогает снизить уровень стресса в целом», — говорит Антон Вакула.Если кошмар повторяется, можно попробовать «отрепетировать» сновидение. Подробно опишите про себя элементы сна, а потом придумайте «хеппи-энд». Перед сном пожелайте себе увидеть это сновидение и сосредоточьтесь на позитивном финале.Также стоит выровнять свой режим сна, чтобы вы отдыхали не менее 7-8 часов. Сократите количество кофе и алкоголя во второй половине дня, за 1-2 часа отложите гаджеты. Перед сном можно глубоко подышать и помедитировать.Если сны повторяются и вы испытываете все больший стресс по поводу этого, лучше обсудить происходящее с психотерапевтом. «Некоторые проблемы, связанные с психическим здоровьем, усугубляют нарушения сна, и, чтобы наладить его качество, следует сначала разобраться с исходными нарушениями», — резюмирует психотерапевт.

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