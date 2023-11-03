Осенняя хандра: 6 советов врача, которые мгновенно поднимут настроение

Не дай осенней хандре шанса. Мы дадим вам 10 советов, которые помогут поднять настроение и пережить холодное время года здоровыми и подтянутыми.По общему признанию, погода действительно может вас расстроить. Вы только что сидели в парке в шортах и наслаждались летом в полной мере – тут внезапно наступает осень, сопровождаемая дождём и всё более короткими днями.Может быть, вы уже подхватили первую простуду? Но не волнуйтесь: с помощью наших 10 советов вы сможете превратить осеннюю хандру в осеннюю радость и даже поддержать свою иммунную систему.Прощай, осенний блюз: 10 полезных советов1. Утренняя рутинаДа, мы знаем, как сложно встать с постели в темное время года. Утром темно и холодно, часто идет дождь. Плохое настроение неизбежно.Вот почему утренняя рутина сейчас на вес золота."Здоровый утренний распорядок может иметь решающее значение, когда речь идет о продуктивности, достижении целей и снижении стресса", - говорит врач-психиатр Михаил Каштанов .Вы контролируете день, а не день вас. Приятное ощущение того, что все под контролем, положительно влияет на весь день."Важно, чтобы ваш утренний распорядок дня был реалистичным. Он должен соответствовать вашей личности и образу жизни".2. Убедитесь, что вы высыпаетесьДостаточное количество сна очень важно для вашего здоровья . На самом деле это так же важно, как сбалансированная, питательная диета и физические упражнения."Достаточное количество сна поможет вам меньше болеть, поддерживать здоровый вес, снизить стресс и улучшить самочувствие".Хотя потребности во сне варьируются от человека к человеку, большинству взрослых необходимо спать от 7 до 9 часов в сутки.3. ДвигайтесьДаже если вы, вероятно, предпочитаете оставаться дома в такую непогоду: двигайтесь.Многочисленные исследования показывают, что физические упражнения могут оказать положительное влияние на ваше психическое здоровье. Физические упражнения высвобождают гормоны хорошего самочувствия, которые заставляют вас чувствовать себя лучше. Регулярные физические упражнения также играют важную роль в здоровой иммунной системе."Неважно, записываетесь ли вы в спортзал, идете на прогулку, прыгаете на велосипеде или смотрите видео с тренировками: главное, чтобы вы двигались".4. Не отсиживайтесь в одиночествеНаша социальная жизнь также меняется с осенью. Темное время года часто ассоциируется с тем, что мы проводим больше времени в помещении.Вместо того, чтобы встретиться с друзьями после работы, мы проводим вечер в одиночестве на диване. Но многочисленные исследования показывают, что социальные отношения делают нас счастливее. Кстати, а вы знали, что объятия полезны для здоровья?"Когда вы обнимаетесь со своим партнером, друзьями, семьей или домашним животным, выделяется окситоцин. Этот гормон играет важную роль в социальных связях, но также замедляет частоту сердечных сокращений и может уменьшить стресс и беспокойство".5. Ловите солнечный светСолнечный свет, попадающий на вашу кожу, запускает процесс, который приводит к образованию и активации витамина D. Витамин D важен для здоровья костей и, помимо прочего, может поддерживать вашу иммунную систему и здоровую психику. Солнечный свет также увеличивает выработку в мозге серотонина, улучшающего настроение.6. ПитаниеОсень часто является началом сезона простуд и гриппа. Вот почему здоровое питание теперь является основным средством укрепления вашей иммунной системы."Благодаря разнообразному меню вы не станете слишком однобоким в своем рационе и обеспечите свой организм всем необходимым".Осенью сезонное предложение особенно велико благодаря новому урожаю корнеплодов, клубнеплодов и лука. Создавайте вкуснейшие блюда из тыквы, капусты, кольраби, брокколи, картофеля и репы.

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