Почему вы можете видеть галлюцинации

Рассказываем, когда надо беспокоиться, а когда достаточно выспаться.Галлюцинация — это когда мы видим, слышим или чувствуем объекты, которых на самом деле нет. Человек далеко не всегда понимает, что у него галлюцинации. Некоторые из них настолько реальны, что их сложно отличить от действительно происходящих событий или ощущений.Галлюцинации бывают зрительными, слуховыми, обонятельными, вкусовыми и осязательными. Есть ещё галлюцинации присутствия, когда кажется, что кто?то находится в комнате, и проприорецептивные, когда кажется, что ваше тело движется, например летит, но это не так. Механизм их возникновения сложен, так как представляет собой цепочку патологических, то есть ненормальных, реакций в головном мозге. Этот каскад реакций связан с различными факторами: физиологическими, нейрохимическими, психологическими и даже генетическими — некоторые люди предрасположены к галлюцинациям.Галлюцинации не стоит путать с бредом и иллюзиями. Бред — это непоколебимая вера во что?то нереальное. Например, есть бред преследования, когда человек абсолютно уверен, что за ним следит ФСБ. Иллюзия же — это неправильная интерпретация увиденного. Например, можно принять за кошку чёрную сумку на подоконнике, но если присмотреться, всё станет на свои места. О галлюцинации речь шла бы, если бы подоконник был пустым.Почему можно видеть галлюцинацииПричины галлюцинаций можно разделить на четыре основные группы:кратковременные состояния;неврологические заболевания;некоторые состояния психики;побочные эффекты лекарств.Какие кратковременные состояния вызывают галлюцинацииВ этом случае мозг генерирует патологические сигналы под воздействием обстоятельств. И как только влияние этих факторов прекращается, восприятие реальности возвращается в норму.1. Сон и пробуждениеКогда человек готов провалиться в глубокий сон или же, наоборот, только?только просыпается, мозг ещё не до конца оптимизирует свою работу. Такие галлюцинации называются гипнагогическими (когда вы засыпаете) и гипнопомпическими (когда пробуждаетесь). Они возникают из?за изменения в состоянии сознания или перехода в быструю фазу сна, когда мозг активен, а мышцы — уже нет.2. Употребление алкоголя и наркотиковАлкоголь воздействует на гамма?аминомасляную кислоту в мозге, которая замедляет многие нейрохимические процессы, в том числе и обработку информации. Одновременно с этим снижается активность центральной нервной системы. Это сказывается на способности мозга фильтровать и обрабатывать входящие сигналы, что и приводит к искажению реальности.Наркотики изменяют уровень серотонина, дофамина и глутамата. Это приводит к нарушению нормальной передачи информации. Также некоторые препараты, например ЛСД, действуют на рецепторы в мозге, вызывая необычные визуальные, слуховые или тактильные ощущения.3. Лихорадка, дегидратация и нехватка кислородаОбратный механизм у высокой температуры. Она, наоборот, повышает мозговую активность, заставляя мозг не просто неправильно обрабатывать поступающую информацию, но и генерировать собственные сигналы, что и приводит к галлюцинациям.Дегидратация, то есть потеря жидкости, и гипоксия — нехватка кислорода — приводят к возникновению видений по схожему механизму.4. МигреньВ этом случае галлюцинации называют аурой. Как и в случае с лихорадкой, мозг генерирует дополнительные сигналы, активность коры повышается, и могут быть затронуты области, отвечающие за восприятие и оценку визуальной информации.5. Восстановление после наркозаНекоторые анестезиологические препараты, например пропофол, воздействуют на передачу сигналов в мозге, что временно влияет на восприятие пациента и может вызвать галлюцинации в период пробуждения и отхода от наркоза.6. Сильная боль или скорбьБоль сама по себе не вызывает галлюцинации, однако вызванные ею агония или стресс влияют на восприятие информации в головном мозге. Это же касается скорби — эмоциональной боли — когда мозг создаёт образы, звуки или другие ощущения, чтобы попытаться как?то справиться с ситуацией. Эти галлюцинации временные; они исчезают, стоит человеку получить адекватное обезболивание или, в случае скорби, принять произошедшее.7. Травмы головного мозгаОни вызывают физическое изменение структур органа, повреждение его тканей и нарушают нормальную работу нейронов и нейротрансмиттеров. Это может привести как ко временным, так и к хроническим галлюцинациям, если область мозга непоправимо изменена.8. Лишение снаПри длительном лишении сна мозг работает менее эффективно, и способность правильно обрабатывать информацию снижается. Это приводит к галлюцинациям.9. ИнфекцииНекоторые инфекции, например малярия и сифилис, могут сопровождаться галлюцинациями из?за воздействия на мозг, а точнее — воспаления тканей, которое приводит к нарушению передачи сигнала и изменению биохимических процессов.Лихорадка и дегидратация при инфекциях также могут стать причинами галлюцинаций.Какие неврологические заболевания вызывают галлюцинацииЭти болезни так или иначе влияют на способность мозга обрабатывать информацию, либо замедляя передачу нервных импульсов, либо, как при эпилепсии, ускоряя. Отягчающим фактором нередко становится приём лекарств для лечения этих заболеваний. Дело в том, что некоторые препараты воздействуют на нейротрансмиттеры — химические вещества, передающие сигналы между нейронами. Изменение в их уровне приводит к искажению восприятия.1. ПаркинсонизмЭто расстройство, проявляющееся дрожью в руках, нарушениями координации, изменениями в речи и письме, связано с дегенерацией нейронов, которые производят дофамин. Именно лекарства от паркинсонизма чаще всего приводят к галлюцинациям, однако и само заболевание способно их провоцировать. Примерно у 20–40% людей с болезнью Паркинсона бывают галлюцинации или бред.2. ЭпилепсияОна характеризуется регулярными эпизодами судорожных припадков. Эти судороги могут меняться по продолжительности и интенсивности, а также сопровождаться потерей сознания, необычными ощущениями и галлюцинациями. Галлюцинации чаще всего обонятельные. Они возникают из?за поражения височной доли мозга.3. ДеменцияЭто общее название для целой группы неврологических расстройств, например болезни Альцгеймера или деменции с тельцами Леви. При деменции страдают когнитивные функции: память, обучение, ориентирование. Галлюцинации возникают из?за нарушений в структуре мозга.4. НарколепсияЭто заболевание, при котором нарушается регуляция сна и бодрствования. Люди с нарколепсией могут спонтанно погружаться в фазу быстрого сна прямо в течение дня. Именно в этой фазе мы видим сновидения, которые у больных нарколепсией переходят в галлюцинации и воспринимаются как реальные события.Какие психические заболевания сопровождаются галлюцинациямиОсновная причина галлюцинаций при психических заболеваниях — аномалии в структуре и активности различных областей мозга. Некоторые исследования указывают на патологическую работу передней коры и лимбической системы, что тоже может быть связано с галлюцинациями, однако чётких данных пока нет.1. Шизофрения и связанные с ней расстройстваЭто основное заболевание, вызывающее галлюцинации. Механизм возникновения довольно сложен. Считается, что он связан с дисфункцией дофаминовой системы.Чаще всего встречаются слуховые галлюцинации. Дело в том, что шизофрения связана с нарушениями в обработке звуковой информации, что и приводит к голосам, не имеющим реального источника.Сюда же можно отнести подвиды шизофрении и связанные с ней расстройства: бредовое, шизофреноформное, шизотипическое, кратковременное психотическое и шизоаффективное.2. Биполярное расстройствоЭто чередование маниакального и депрессивного состояний. В маниакальном эпизоде человек преувеличенно счастлив, энергичен и активен. В депрессивном состоянии он переживает глубокую депрессию, потерю интереса к жизни, усталость. Галлюцинации возникают во время тяжёлых эпизодов.3. Тяжёлая депрессия с психотическими признакамиЭто особый тип депрессивного заболевания с бредом или галлюцинациями. Такое расстройство объединяет симптомы депрессии и психоза: утрата интереса к жизни, энергии и радости сопровождается психотическими симптомами, включая галлюцинации (как правило, слуховые) и бред.Какие лекарства вызывают галлюцинацииНекоторые антипсихотики — препараты для лечения психических расстройств — могут вызвать галлюцинации или же способствовать им. Происходит это из?за изменения активности в коре головного мозга под воздействием тех или иных компонентов лекарства. Чаще всего такие галлюцинации встречаются у пожилых людей и проходят с отменой препаратов.Также галлюцинации могут вызвать снотворные, антидепрессанты, антибиотики, спазмолитики, противорвотные средства и противоаллергические и даже препараты от боли, например морфин или кодеин. Это происходит при передозировке лекарств.Что ещё вызывает галлюцинацииСюда относятся остальные состояния, которые так или иначе вызывают галлюцинации, но не принадлежат ни к одной группе.1. Синдром Шарля БоннеЭто состояние, при котором у человека ухудшается зрение — то есть это физиологическое заболевание, а не психическое. Галлюцинации, которые обычно видят люди с этим синдромом, чаще всего напоминают орнаменты или линии. Реже — животных и искажённые лица людей.Точная причина неизвестна, но тот факт, что чаще всего галлюцинации возникают у плохо видящих людей при недостаточном освещении, может указывать на то, что происходит это из?за возбуждения зрительной коры. Эта зона головного мозга пытается «возместить» недополучаемую информацию, вот и создаёт несуществующие объекты.2. Печёночная недостаточностьПри этом состоянии печень неспособна нормально метаболизировать и удалять токсины из крови. Это приводит к накоплению нейротоксинов, которые «отравляют» мозг и вызывают изменения в нейронной активности, что и приводит к галлюцинациям.3. Почечная недостаточностьГаллюцинации при поражении почек возникают редко. Но те, что бывают, вызваны нарушением баланса электролитов: повышается уровень калия в крови, и он поражает нервную систему. Также может играть роль механизм накопления вредных веществ: даже лекарства от почечной недостаточности довольно токсичны.4. ВИЧ / СПИД 3?й стадииГаллюцинации при этих заболеваниях возникают из?за токсического воздействия лекарств. Также вирус может напрямую воздействовать на нервную систему и приводить к нарушениям, например энцефалопатиям, которые вызывают галлюцинации.5. Опухоли головного мозгаРечь о новообразованиях, которые либо образуются в мозге, либо проникают из других органов. Из?за давления на структуры мозга, которые отвечают за обработку информации, могут начаться галлюцинации.Что делать, если кажется, что это галлюцинацииЕсли вы подозреваете, что галлюцинации не связаны с похмельем или высокой температурой, стоит немедленно обратиться к терапевту. Он оценит ситуацию и, возможно, скорректирует медикаментозную терапию, если вы уже принимаете что?то из вызывающих галлюцинации лекарств.Помните: галлюцинации опасны не столько сами по себе, сколько как признак того, что в организме что?то не так. Одно дело, когда подушка при пробуждении показалась зловещим монстром, и совсем другое — когда галлюцинации становятся флагом развития шизофренического расстройства.

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