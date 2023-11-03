Врач Филева: состояние кожи на локтях и коленях могут ухудшать гипотиреоз и диабет

Врач Александра Филева проинформировала о том, какие заболевания могут значительно ухудшить состояние кожи на локтях и коленях.Зимой кожа на локтях и коленях «портится» у многих: становится более сухой и грубой из-за нехватки витамина D и других неблагоприятных сезонных изменений. Но иногда ее состояние ухудшается в очень большой степени – эти случаи не должны оставаться без внимания, заявила врач Александра Филева.«Если кожа на локтях или коленях стала очень грубой, начала шелушиться или трескаться, изменился ее цвет или ощущается зуд, необходимо обратиться к врачу, потому что эти симптомы могут быть признаками серьезных заболеваний», - поделилась медик .Специалистка обратила внимание на то, что здоровье кожи обеспечивается не только витамином D: организм должен получать достаточно витаминов А, Е и комплекса B, микроэлементов. Помимо этого, состояние кожи на локтях и коленях могут ухудшать эндокринные заболевания – диабет, патологии щитовидной железы.При развитии сахарного диабета второго типа и гипотиреоза, кожа становится подверженной сухости, шелушению, трещинам, грибковым поражениям.Также состояние кожи на локтях и коленях могут ухудшать гормональные изменения: например, снижение уровня эстрогена.Другая возможная причина – псориаз, являющийся аутоиммунным заболеванием кожи. У людей с псориазом на коже появляются чешуйчатые бляшки. Кроме того, возникновением чешуек может проявляться ихтиоз – заболевание, которое иногда развивается как последствие имеющихся проблем с ЖКТ, опухолей или сахарного диабета.

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