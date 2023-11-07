Врач Калинчев заявил о механизме частого отсутствия аппетита у людей с ожирением

Врач Алексей Калинчев заявил, что люди с избыточной жировой массой могут вопреки ожиданиям страдать от плохого аппетита.Врач Калинчев сообщил, что часто наблюдает отсутствие аппетита у людей с ожирением. Редкие приемы пищи тоже могут способствовать увеличению жировых отложений, прибавке в весе, подчеркнул специалист.«Они не хотят есть. Они едят мало и редко. И при ожирении это приводит к ожирению. Такой механизм», - сказал Калинчев .По словам врача, люди с проблемами веса нередко демонстрируют склонность к нездоровому режиму питания. Например, они не хотят есть утром и пренебрегают завтраком. Или не придерживаются трехразовогго питания. Распространенное явление при данной проблеме – это фактически разовый прием пищи, когда основная масса еды поглощается вечером, прием преимущественно еды калорийной или углеводной, далеко не полезной.«Часто отсутствие аппетита вызвано привычкой к потреблению нездоровой еды», - заметил Калинчев.Он добавил, что при ожирении люди не могут употреблять здоровую пищу, так как она воспринимается совершенно невкусной. Такое изменение вкусовых ощущений вызывается привыканием к вредным продуктам, содержащим вещества, способные влиять на мозг.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки