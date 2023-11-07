10 упражнений, которые можно выполнять у рабочего стола

Если человек много времени проводит за компьютером, то мышцы со временем неизбежно слабеют. От сидячего образа жизни страдают не только мышцы, но и ухудшается концентрация внимания, память, нарушается кровообращение. Исправить ситуацию помогут 10 простых упражнений. С их помощью удастся укрепить мышцы, выпрямить осанку, улучшить гибкость позвоночника.Предлагаем вам ознакомиться с несколькими упражнениями, которые можно выполнять у рабочего стола. Уделяйте несколько минут в день тренировкам и вскоре вы заметите положительный результат – забудете о переутомлении, бессоннице, депрессии и в целом оздоровите организм.Гимнастика для мышц не отходя от рабочего стола1. Шея и плечиЗаниматься можно в положении сидя или стоя. Общая продолжительность упражнения – пару минут. Регулярные занятия помогут избавиться от усталости, улучшить концентрацию внимания и цвет лица.Для разминки шеи необходимо:выровнять спину и тянуться макушкой вверх;выполнить несколько поворотов головой вправо, влево, назад и вперед;опустить вниз подбородок и сделать несколько покачивающий движений, похожих на движения маятника.Для разминки плеч следует:выровнять спину и на вдохе поднять плечи, подтягивая их ушам;на выдохе опустить плечи;выполнить несколько круговых движений плечами назад, чтобы лопатки сводились ближе друг к другу;сделать круговые движения вперед, чтобы расстояние между лопатками было максимально длинным.2. КорпусТакая тренировка позволяет разработать мышцы верхней части корпуса, избавиться от усталости и боли в спине, улучшить гибкость позвоночника. Исходное положение – сидя или стоя, как удобно. Общая продолжительность – от 30 до 60 секунд.Выполняется упражнение просто:вдыхая следует поднять руки через стороны и скрепить пальцы в замок;выдыхая наклониться влево, чтобы тело при этом находилось в одной плоскости, сделать вдох и выдох;выдыхая поднять руки, выдохнуть;вдыхая и наклонить корпус вправо, выдохнуть;вдыхая и поднять руки;выдыхая повторить все заново от 3 до 5 раз, по завершению на выдохе опустить руки.3. ВытяжениеЭто упражнение направлено на устранение застоя в брюшной полости, улучшение кровообращения в тазовой области, нормализации обменных процессов. Продолжительность – от 30 до 60 секунд.Чтобы сделать вытяжение, необходимо:положить на поверхность стола правую ногу, не сгибая ее в колене (для удобства можно держаться за спинку стула);поднять руки, соединив ладони;по возможности коснуться пальцев правой ноги правой рукой или просто положить руку на стол;повторить аналогичные действия с левой ногой и левой рукой.4. ПрогибыТакая тренировка улучшит кровообращение, концентрацию внимания, гибкость позвоночника, общий тонус организма и избавит от болей в спине. Длительность – одна минута.Выполняется упражнение просто:сидя на стуле, следует выровнять спину и подвинуть таз ближе к спинке стула;стопы расставить на расстоянии 20 см;на вдохе поднять руки, направив ладони друг к другу;на выдохе отклонить руки назад и прогнуть спину, опираясь верхней частью на спинку стула.5. Разминка плечевого поясаТренировка помогает избавиться от усталости и боли в шее, улучшить память, концентрацию внимания и цвет лица. Длительность – минута.Необходимо:сидя на стуле взять в руки книгу и сжать ее по бокам;локти расположить на краю стола на небольшом расстоянии друг от друга;отодвинуть стул назад и немного развести колени;лбом коснуться края стола, чтобы он находился между ладонями;вытянуть спину и максимально сжать книгу.6. Улучшаем равновесиеЭто упражнение улучшает не только равновесие, но и настроение, а также помогает устранить усталость и застой в брюшной полости. Выполняется упражнение стоя, общая продолжительность – пару минут.Необходимо:встать сбоку от стола, придерживаясь за него левой рукой;согнуть правую ногу, чтобы стопа коснулась бедра;повторить аналогичные действия с правой рукой и левой ногой.7. Разминка тазобедренного суставаДля каждой стороны следует выполнить 2 подхода по полминуты. Тренировка направлена на разработку тазовых мышц и устранение усталости. Выполнять упражнение нужно следующим образом:встать боком возле стола;обе руки положить на спинку стула;вытянуть в сторону правую ногу и пяткой коснуться поверхности стола;по возможности коснуться пальцев ноги правой рукой или просто положить руку на стол;повторить аналогичные действия с левой ногой и левой рукой.8. Вытяжение интенсивноеВыполняя это упражнение можно избавиться от боли в спине, сделать позвоночник более гибким, поднять тонус организма и предотвратить раннюю утомляемость. Длительность – минута. Выполняется вытяжение просто:следует расставить ноги на ширину плеч;вдыхая вытянуть руки, а выдыхая наклониться и положить ладони на стол;корпус и руки должна находиться параллельно полу, стараясь тянуть макушку вперед, а копчик назад.9. СкручиваниеУпражнение помогает избавиться от боли в спине, поднять тонус организма и сделать позвоночник гибким. Продолжительность – по полминуты и три раза в каждую сторону. Выполнять упражнение не сложно:нужно сесть, касаясь спинки стула правым боком, чтобы спина была при этом ровной, а макушка тянулась вверх;вдыхая – тянуться макушкой еще выше;выдыхая – скручивать корпус;вдыхая – менять сторону.10. Укрепление спиныТренировка позволяет устранить боль в спине и плечах, улучшить концентрацию внимания и предотвратить раннее утомление. Выполнять упражнение нужно следующим образом:встать и выровнять спину;на вдохе развести руки в стороны;на выдохе сомкнуть пальцы в замок за спиной (по возможности).Всего нужно сделать по три подхода в каждую сторону, продолжительностью по полминуты каждый.

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