Россиян с тремя болезнями призвали не злоупотреблять популярным зимним фруктом
По словам диетолога и нутрициолога Михаила Гинзбурга, хурма является полезным для здоровья продуктом: она хороша для эластичности сосудов, работы нервной системы, поддержки иммунитета и профилактики поседения. Кроме того, этот фрукт содержит большое количество витаминов А, В, С, а также различных микроэлементов.
При этом, продолжил он, продуктом не стоит злоупотреблять людям с заболеваниями поджелудочной железы.
«Тем, у кого имеется мочекаменная болезнь, тоже следует ограничить себя в употреблении фрукта, поскольку он обладает мочегонным эффектом. Страдающим сахарным диабетом нужно есть продукт ограниченно, поскольку хурма достаточно сладкая: не более одного плода в сутки», — призвал россиян Гинзбург.
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