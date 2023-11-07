Врач-трихолог дал 4 совета по уходу, который поможет отрастить длинные волосы

Многие люди мечтают иметь бесконечно длинные и здоровые волосы. Вот четыре совета, которые помогут осуществить эту мечту.У многих есть мечта о длинных волосах Рапунцель. Практически каждая женщина знает это, но лишь немногие из нас действительно испытали этот опыт. Можно сказать, что это меньшинство.Ведь волосы должны быть не только длинными, но и здоровыми – вот тут-то и начинается дилемма. Однако заранее предупреждаем: длинные волосы требуют времени и терпения, какие бы приемы вы ни использовали. Но приложив немного усилий и правильно приложив усилия, здоровый рост определенно возможен.1. Используйте правильную кистьНа самом деле, расчесывая волосы, вы можете многое сделать неправильно и повредить волосы."Избегайте сильного выдергивания и используйте щетку с большим количеством мелкой щетины. Они обладают меньшей силой натяжения и, следовательно, уменьшают ломкость волос", - говорит врач-трихолог Олег СпиридоновВам также следует слегка надавить на линию роста волос, чтобы стимулировать кровообращение и сделать волосы сильнее.2. Используйте натуральные продукты при стиркеКраткое пояснение к этому моменту: хотя вы втираете шампунь в волосы, он не имеет прямого контакта с корнем волос и, следовательно, не оказывает прямого влияния на рост. По сути, шампунь не может навредить росту, но может разрушить структуру ваших длинных волос."Если вы моете их шампунем каждый день, обязательно следует использовать мягкое средство, не содержащее сульфатов и консервантов".В целом, натуральные продукты обычно более эффективны и дольше сохраняют свежесть волос, а ежедневное мытье не требуется.3. Используйте кондиционер правильноВремя от времени использование питательного кондиционера должно стать обязательным для всех людей с длинными волосами (надеюсь).Кондиционер делает волосы эластичными и предотвращает образование болезненных узлов и колтунов. Таким образом вы сможете предотвратить ломкость и выпадение волос."Дайте кондиционеру подействовать несколько минут, а затем снова аккуратно смойте его — ваши длинные волосы скажут вам спасибо", - советует врач-трихолог.4. Отшелушивание удаляет омертвевшие клетки кожиПилинг удаляет омертвевшие клетки кожи – это касается и кожи головы. Таким образом, вы сможете оставаться чистыми сверху и стимулировать рост."Лучше всего делать пилинг кожи головы раз в неделю, чтобы убрать надоедливую перхоть и дать корням волос снова дышать".5. Чистые подушкиВы же не хотите, чтобы на коже головы скапливалась грязь и жир."Держитесь подальше от грязных наволочек и полотенец, из-за которых грязь может попасть на кожу головы".Это может привести к тому, что ваши волосы станут ломкими или станут жирными, что заставит вас мыть их чаще. Они могут даже способствовать возникновению других заболеваний кожи головы , таких как перхоть и, в конечном итоге, выпадение волос.

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