Исследование: в хорошо проветренном помещении получается лучше выспаться

Специалисты Датского технического университета провели исследование с участием 35 человек разного возраста и выяснили, насколько ощутимо уровень вентиляции в комнате влияет на качество сна. В хорошо проветренной спальне получится выспаться лучшеУ всех участников исследования не отмечалось проблем со сном. В рамках научной работы они провели четыре недели в комнатах с регулируемой системой вентиляции. Ученые, в свою очередь, меняли интенсивность циркуляции воздуха по ночам, пока участники спали. Выяснилось, что интенсивность вентиляции повлияла на концентрацию углекислого газа в комнатах. Его уровень повышался там, где циркуляция воздуха была недостаточной, а при обратных условиях снижался.По итогам исследования стало ясно, что благодаря низкой концентрации углекислого газа в комнате участники реже просыпались ночью. Их сон был более глубоким и менее чутким. “Поэтому ученые советуют спать при открытом окне или включать механические системы вентиляции”, - сказано в источнике.

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