Врач рассказала о 6 привычках, которые сохранят остроту мозга после 50 лет

Могут ли люди что-нибудь сделать, чтобы сохранить свои когнитивные функции и память острыми в возрасте 50 лет и старше? Врач объясняет, почему это возможно.Врач поделились шестью простыми и действенными советами, которые помогут сохранить остроту ума после 50 лет.Предложения появились после того, как было подчеркнуто, что Covid оказывает «действительно длительное воздействие» на мозг людей старше 50 лет."Ученые обнаружили, что память и когнитивные функции, такие как принятие решений, во время пандемии быстро ухудшались. Исследование привело к ряду вопросов о том, может ли мир столкнуться с бомбой замедленного действия, вызывающей деменцию", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.Могут ли люди что-нибудь сделать, чтобы сохранить свои когнитивные функции и память острыми в возрасте 50 лет и старше?Не переставайте учиться«Часто существует убеждение, что, когда вы достигаете определенного возраста, уже «слишком поздно» изучать что-то новое. Но на самом деле это не так. На самом деле исследования показывают, что обучение на протяжении всей жизни, наряду с формальным образованием и грамотностью, является важным фактором нашего здоровья и безопасности по мере того, как мы становимся старше».Оставайтесь активнымиСтарайтесь заниматься аэробными упражнениями средней интенсивности не менее 150 минут в неделю.«Я бы не рекомендовала всем заниматься бегом, но большинство людей могут найти способ постепенно и мягко повышать уровень своей активности».Существует множество исследований, связывающих более высокий уровень физической активности с улучшением физического и психического здоровья в дальнейшей жизни, включая снижение когнитивных функций.ВысыпайтесьКачественный сон необходим для консолидации памяти и когнитивных функций. Стремитесь к семи-девяти часам непрерывного сна в сутки.Некоторые люди могут обойтись меньшим количеством сна, и количество сна, которое вам нужно, может меняться с возрастом.«Вы должны просыпаться утром отдохнувшим, и если этого не происходит, возможно, вы не высыпаетесь или есть другая проблема (например, депрессия) мешает».Будьте внимательны к своему питанию и употреблению алкоголяЕда и напитки, которые мы потребляем, также являются важным фактором поддержания здоровья мозга.Диета, богатая фруктами, овощами, цельнозерновыми продуктами и нежирными белками, может поддержать здоровье мозга.Жирные кислоты омега-3, содержащиеся в рыбе и орехах, также могут быть полезными. Речь идет не о том, чтобы отказывать себе в вещах, которые вам нравятся, это тоже важно, но то, что вы едите, по сути, является топливом для вашего тела и вашего мозга.«Обязательно пейте достаточно воды в течение дня. Но чрезмерное употребление алкоголя и курение могут нанести вред когнитивным функциям. Даже если вы не можете полностью отказаться от этого, любые сокращения будут полезны».Важно расслаблятьсяХронический стресс также может оказывать негативное влияние на когнитивные функции. Такие практики, как медитация, глубокое дыхание и йога, могут помочь снизить стресс.«Стресс и депрессия иногда могут выглядеть как деменция, однако различие важно, поскольку лечение стресса и депрессии должно помочь решить проблему с памятью».Оставайтесь на связиСуществует тесная связь между одиночеством и социальной изоляцией, а также ухудшением физического и психического здоровья, включая снижение когнитивных функций.Поддержание социальных связей и умственная активность посредством разговоров и социальной деятельности могут поддержать когнитивное здоровье.«Факты показывают, что предотвращение социальной изоляции помогает предотвратить деменцию».

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