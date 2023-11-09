Врач рассказал как распознать и предотвратить сердечную недостаточность у женщин

Особый взгляд необходим на женские сердца. У мужчин сердечно-сосудистые заболевания чаще всего начинаются в среднем возрасте. У женщин это заболевание чаще начинается после менопаузы, но может возникать и раньше.Эти проблемы с сердцем особенно опасны для женщинСтресс также является фактором риска для сердца, особенно для женского сердца.«Прежде всего, длительный стресс, который возникает, когда люди чувствуют себя под давлением, с большой вероятностью окажет негативное влияние на сердечно-сосудистый риск», — объясняет кардиолог Колобаев АлександрФактически, острый стресс может привести к синдрому тако-цубо, стрессовой кардиомиопатии, также известной как синдром разбитого сердца. Это касается женщин в 90 процентах случаев.Спровоцировать такой синдром у женщин могут острые стрессовые ситуации, такие как разлука с партнером, смерть близкого человека или жизненные кризисы. В худшем случае сердце практически не работает. Это можно выяснить с помощью УЗИ сердца и исследования сердечного катетера.Вот как лечат стрессовую кардиомиопатиюЕсли сердце не ограничено слишком сильно, пациентам, среди прочего, назначают бета-блокаторы, чтобы защитить и снять нагрузку на сердце. В острой фазе также очень важно обратить внимание на нарушения сердечного ритма. Если дело дойдет до того, что сердце перестанет нормально качать кровь, пострадавших необходимо будет наблюдать в отделении интенсивной терапии. Со временем сердце часто может восстановиться.Обычно это происходит в течение четырех-пяти недель. После этого двигательные нарушения в сердечной мышце часто уже не заметны. Терапия обычно носит временный характер."Еще одним явлением у женщин в период менопаузы являются спонтанные разрывы сосудов сердца, так называемые спонтанные расслоения. Эту причину сердечного приступа следует учитывать у женщин, особенно в возрасте от 47 до 53 лет. Женщинам обязательно следует серьезно относиться к давлению в груди, болям в спине или проблемам в верхней части живота и помнить, что они также могут исходить из сердца", - объясняет врач.Вот как проходит лечение спонтанного расслоенияСначала врачи напишут ЭКГ (электрокардиограмму) и определят соответствующие показатели крови. Лечение проводится сердечно-сосудистой терапией – в течение ограниченного периода времени с применением разжижающих кровь препаратов или антикоагулянтов.Лечение также зависит от того, вызывают ли уже разрывы сердечных сосудов острые проблемы с кровообращением. В этом случае кардиологи установят стент, чтобы предотвратить закрытие сосуда. Это необходимо для предотвращения серьезного сердечного приступа или повреждения сердца. Если ситуация еще не так остра, сосуд обычно хорошо регенерирует."Проверка того, видно ли образование бляшек, становится еще более важной, начиная с 50 лет".Затем следует провести УЗИ сердца, чтобы определить, есть ли уже какие-либо повреждения сердца. Например, высокое кровяное давление приводит к утолщению (гипертрофии) сердечной мышцы.«Этого следует избегать, потому что это может привести к одеревенению сердца», — объясняет врач-кардиолог. «И, таким образом, ограничить производительность и функцию сердца».

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