5 предметов в доме, где скапливается больше всего опасных бактерий и вирусов

Некоторым предметам в доме стоит уделять особое внимание, особенно если вы недавно переболели. Мыть и чистить их придется тщательнее, иначе рискуете снова слечь с соплями и температурой.У многих хозяек уборка приходится на выходной день: есть время, чтобы протереть пыль, вымыть пол, разобраться с грязной одеждой и посудой. Хорошо, если у вас есть привычка наводить чистоту в доме раз в неделю независимо от того, насколько сильно все вокруг успело испачкаться и запылиться.Если же кто-то из членов семьи болеет, то убирать и проветривать приходится чаще. Ведь это помогает избавиться от вирусов в помещении и обеспечить безопасность других домочадцев. Кроме того, если у вас есть домашнее животное, особенно собака, которая каждый день гуляет на улице, то пылесосить и мыть пол нужно каждые 2-3 дня, иначе скопления грязи и шерсти не избежать.В вашей квартире есть несколько вещей и предметов, за чистотой которых нужно тщательно следить. Ведь именно там в первую очередь оседают опасные бактерии и вирусы, которые разрушают здоровье.Постельное белье и подушкиПостель — это то место, где мы проводим по 6-8 часов. Она впитывает пот, частички кожи, все возможные бактерии и вирусы. Поэтому, если вы только что переболели, обязательно киньте в стирку белье, а подушки по возможности отдайте в химчистку.Менять белье нужно каждые 5-7 дней, независимо от того, болели вы или нет. Стирать лучше в теплой или горячей воде (все зависит от ткани). Если же этого не делать, можно заполучить опасные болезни.ПолотенцаПодобно простыням и наволочкам, полотенца — прекрасное место, где скапливаются опасные бактерии. Важно своевременно их стирать, не реже одного раза в неделю. Если же у вас в ванной повышенная влажность или кто-то из членов семьи болеет ОРВИ, то менять полотенца придется каждый день. Это касается и тех людей, которые страдают от гнойных высыпаний на лице. Впрочем, косметологи советуют в таком случае использовать одноразовые бумажные полотенца: и мороки меньше, и о здоровье позаботитесь.ПосудаРечь идет о кружках, ложках, вилках и тарелках. Велик соблазн не помыть кружку после того, как вы попили чай, а заварить в ней пакетик еще раз. Врачи настоятельно рекомендуют этого не делать. Мойте посуду теплой водой со специальным средством после каждого использования.«Болеющему человеку лучше выдать отдельную вилку, кружку и тарелку. Он должен пользоваться ими до тех пор, пока не выздоровеет. После посуду нужно хорошо промыть под горячей водой и только потом возвращать на общую полку», — говорит доктор медицинских наук Пиял Алам.

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