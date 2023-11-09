Инфекционист Поздняков объяснил, можно ли вылечить тонзиллит без удаления миндалин

Иногда народные советы по лечению могут не только не помочь справиться с болезнью, но и вызвать тяжелые осложнения.Есть мнение, что люди с хроническим тонзиллитом имеют больший риск столкнуться с простудой и ОРВИ осенью. Так ли это? Можно ли вылечить недуг самостоятельно или без помощи квалифицированного специалиста не обойтись? На эти вопросы отвечает врач-инфекционист «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.Тонзиллитом называют воспаление небных миндалин. Развиться недуг может на фоне недолеченных ангин, что нередко случается с теми, кто привык переносить болезни на ногах. Кроме того, хронический тонзиллит часто диагностируют у тех, кто страдает от аллергии с наслоением условно-патогенной флоры. Еще один фактор риска — частые респираторные инфекции, которые нарушают функционирование небных миндалин и вызывают их хроническое воспаление. В редких случаях развитие хронического тонзиллита может быть вызвано травмами носоглотки.Когда ткани миндалин получают те или иные повреждения, в них постепенно запускается процесс размножения патогенов — как правило, пиогенного стрептококка. У здорового человека эти микроорганизмы не запускают воспалительного процесса.А вот если слишком часто замерзать, болеть ОРВИ, то стрептококк начнет активно размножаться, есть риск появления острого воспалительного процесса — ангины. Когда ситуация повторяется несколько раз, дело может дойти до хронического заболевания — тонзиллита.Человек с таким диагнозом более подвержен респираторным недугам. Миндалины — часть защитного лимфоэпителиального кольца. И при хроническом тонзиллите эта защита работает не полностью, что и повышает риск заразиться.Главный микроорганизм, поддерживающий воспаление у людей с хроническим тонзиллитом, — гемолитический стрептококк. В некоторых случаях он может провоцировать иммуноопосредованное воспаление других органов и систем, что уже требует серьезного лечения.Что делать, если у вас нашли хронический тонзиллит? Заболевание нуждается в постоянном наблюдении у отоларинголога. Вылечить его до конца будет непросто, а недолеченный хронический тонзиллит может вернуться, и дело может дойти до удаления миндалин. Часто операцию проводят для взрослых.Есть и менее радикальные методы лечения. В периоды обострения прописывают антибиотики и антисептики. Однако если ни это, ни промывание и физиотерапия не дают эффекта, медики принимают решение об операции.Заниматься самолечением и пытаться удалить «пробки» из миндалин в домашних условиях — плохая идея. Во-первых, решение об удалении может принять только специалист после полноценного осмотра. Во-вторых, самодельные народные средства могут вызвать ожог слизистых, и в некоторых случаях исправить все можно будет только с помощью операции. А еще такое самолечение может вызвать осложнения — например, тонзиллярный абсцесс.Для облегчения боли при тонзиллите можно использовать полоскания для горла и специальные пастилки с обезболивающими веществами.

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