Диетолог Редина назвала ведущие к появлению лишнего веса пищевые привычки

Если перестать следовать этим пищевым привычкам, можно похудеть, считает врач.Врач-диетолог Ольга Редина рассказала, что привычка ежедневно употреблять богатую «быстрыми» углеводами пищу, как правило, бывает тесно связана с наличием лишнего веса. Чем больше такое еды в рационе, тем значительнее риск ожирения.«Сдобная выпечка, торты, мороженое и любые другие сладости негативно влияют на вес. Если человек злоупотребляет этими продуктами, а также ведет малоактивный образ жизни, то со временем у него может развиться ожирение», - заявила Редина.Кроме того, перечисляя ведущие к появлению лишнего веса пищевые привычки, диетолог выделила употребление алкоголя. Она напомнила о высокой калорийности алкогольных напитков, к тому же усиливающих аппетит и тягу к калорийным закускам.Еще одна привычка, способствующая появлению лишних килограммов, – это регулярное употребление сладких напитков, например, в виде газировки или пакетированных соков. Также негативно отражается на фигуре и весе пристрастие к употреблению жареных продуктов.Редина добавила, что распространенной пищевой привычкой, ведущей к появлению лишнего веса, сегодня является употребление готовых продуктов. Специалистка посоветовала включать в рацион как можно больше блюд из натуральных ингредиентов и исключить из него обработанную еду в виде фастфуда, полуфабрикатов, колбасных изделий, готовых соусов и закусок.Что помогает похудеть? Диетолог порекомендовала для сохранения здорового веса употреблять молочные продукты:«Есть еда, которая помогает снизить вес. К ней относятся молочные продукты: в их составе есть кальций, который сжигает жир».

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