«Назначили гормоны, боюсь их принимать»: 3 правила, которые помогут избежать побочных эффектов

Боязнь гормональных препаратов сильно осложняет лечение: без этих лекарств многие болезни протекают с тяжелыми осложнениями и могут даже привести к смерти. Тем не менее люди из-за своих страхов отказываются от терапии.У страха перед гормонами есть медицинское название — «стероидофобия». Справиться с ней многим бывает сложно, даже если врачу вы доверяете и он подробно объяснил, что вреда от лекарств точно будет меньше, чем от болезни без своевременного лечения. Акушер-гинеколог Ольга Уланкина, кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест», рассказала «Доктору Питеру», какие опасения относительно этих лекарств необоснованны и как снизить вероятность развития побочных эффектов.Назначают десятилетиямиПрименять синтетические, то есть искусственные, гормоны в лечении начали еще в середине прошлого века. Существует разные классификации препаратов. По одной из них эти вещества можно разделить на три группы.В первой — белково-пептидные гормоны. К ним, например, относятся инсулин, благодаря которому в организме усваивается глюкоза, ТТГ (он регулирует работу щитовидной железы) и окситоцин, который снижает тревожность, отвечает за эмпатию и чувство привязанности.Ко второй группе относятся производные аминокислот, в том числе адреналин, который вырабатывается в надпочечниках, и тироксин — гормон щитовидной железы.В третьей группе — стероидные гормоны. К ним, в свою очередь, относятся кортикостероиды и гонадостероиды. Первые обладают противовоспалительным действием: они уменьшают, зуд, снимают покраснение и отек. Вторые — это половые мужские и женские гормоны, которые регулируют репродуктивную функцию, объясняет Ольга Уланкина.Стероидов боятся больше всегоПо словам врача, чаще всего опасения у пациентов вызывают именно стероидные гормоны. Люди либо сразу отказываются от них, либо самостоятельно снижают дозировки и перестают их принимать раньше, чем предусмотрено курсом.В рамках одного исследования врачи опросили родителей 300 маленьких пациентов с атопическим дерматитом: 81% взрослых признались, что боятся наносить на кожу детей гормональные мази и лосьоны от сыпи и зуда. Оказалось, они были уверены, что побочных эффектов будет больше, чем реальной пользы.«Кроме того, они опасались, что нанесут слишком много крема, гормоны проникнут в кровь и спровоцируют нежелательные последствия», — рассказывает врач.В медицинской практике это довольно частая ситуация: многие мужчины боятся гормональных препаратов, потому что думают, что из-за этого у них появятся женские черты. Женщины отказываются от гормонов, так как уверены, что из-за этого на теле будут активно расти нежелательные волосы, а фигура испортится. По словам врача, в большинстве случаев опасения необоснованные.Гормоны помогают быстро и эффективноГормональные препараты давно доказали свою эффективность в лечении самых разных заболеваний. В некоторых случаях только они помогают быстро снять неприятные симптомы: боль, зуд и высокую температуру на фоне воспаления. А иногда гормоны — это единственный способ помочь человеку быстро избежать тяжелых осложнений.В гинекологии они служат надежным средством контрацепции, их применяют при различных гинекологических заболеваниях. В период менопаузы гормональная терапия позволяет избавиться от многих неприятных симптомов и защищает организм от развития остеопороза — заболевания, при котором кости становятся очень хрупкими и возрастает риск переломов.Кроме того, гормоны способны избавить от боли и скованности пациентов с ревматоидным артритом — аутоиммунным заболеванием суставов. В виде ингаляторов и спреев гормональные препараты используются для лечения бронхиальной астмы и инфекций верхних дыхательных путей.«Гормоны практически незаменимы при некоторых кожных заболеваниях, например атопическом дерматите, псориазе и экземе», — объясняет специалист.Гормональные кремы и спреи действуют локальноКремы, мази, лосьоны и спреи, в состав которых входят гормоны, — это препараты внешнего действия, то есть работают локально, только там, куда их нанесли. Гормоны проникают в кровь, но в очень незначительной дозировке — в такой, которая не может вызвать побочных эффектов. От гормонального спрея против ангины не вырастут усы, а крем от атопического дерматита не ускорит половое созревание у ребенка.Главное — внимательно прочитать инструкцию и не пренебрегать советами врача, который прописал лекарство. Например, дерматологи советуют пользоваться «правилом фаланги» при нанесении гормонального крема на кожу ребенка. Согласно этому правилу, нужно выдавить из тюбика ровно столько крема, сколько уместится на дистальной (первой) фаланге указательного пальца взрослого человека. Такая доза считается безопасной для ребенка.«В любом случае врач обязательно объяснит, как правильно пользоваться препаратом», — говорит Ольга Уланкина.Гормоны не вызывают побочных действий, если применять их правильноСовременные гормональные препараты имеют меньше побочных действий, чем их ранние аналоги. Большинство из них не влияют на аппетит и не замедляют метаболизм, не вызывают зависимости, так как их редко назначают надолго. Но есть важный нюанс: гормоны нельзя применять без назначения врача.Очень важно правильно подобрать препарат, дозировку и определиться с продолжительностью курса. Гормоны начинают действовать очень быстро, уже после первого приема человек может почувствовать себя лучше. Но это не значит, что лекарство пора отменять. Это опасно, может возникнуть синдром отмены: симптомы вернутся и станут еще тяжелее.Бывает обратная ситуация: пациент боится прекращать гормональную терапию, потому что думает, что без лекарств ему станет хуже. В этом случае развитие побочных эффектов очень вероятно. Нужно помнить, что у длительного приема гормональных препаратов должно быть обоснование. Это, например, может быть заместительная гормональная терапия. Кроме того, иногда гормоны приходится применять долго при лечении тяжелых заболеваний.«В таких ситуациях речь идет о сохранении жизни, а побочные эффекты пройдут, как только минует опасность и от гормонов можно будет отказаться», — говорит врач.

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