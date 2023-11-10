В Университете Лобачевского создали вакцину, которая защищает от рака мозга

Новый препарат способен бороться даже с самыми агрессивными опухолями, которые выявляют на поздних стадиях. Обычно такой рак плохо поддается лечению, но, возможно, скоро вакцина изменит эту печальную статистику.Иметь иммунитет от рака — что-то из области фантастики. Но наши ученые решили попробовать. Сотрудники Нижегородского университета Лобачевского скрестили фрагменты опухоли с дендритными клетками костного мозга мышей. Эти клетки — связующее звено между врожденным и приобретенным иммунитетом. Они распознают опухолевые клетки и «презентуют» их другим клеткам иммунной системы, тем самым запуская иммунный ответ.Полученную вакцину ученые протестировали на мышах. В мозг привитых мышей подсадили одну из самых агрессивных опухолей. Глиома, так называется опухоль, выявляется уже на поздних стадиях. В наши дни она практически неизлечима. Однако привитые мышки показали прекрасные результаты. Выживаемость составила 75-100%.Иммунитет вакцинированных грызунов отлично справился с опухолью, в то время как мыши без прививки быстро погибали.«Мы начали свою работу с анализа специальных сигнальных молекул, которые высвобождают клетки в процессе гибели. Их называют сигналами опасности. Эти молекулы критически важны для активации иммунитета», — рассказывает сотрудник Лаборатории генетики развития мозга НИИ нейронаук ННГУ Екатерина Слепцова.Сейчас такой метод, как активация собственного иммунитета, применяют для поддерживающей терапии раковых больных и профилактики метастазов. Однако исследователи считают, что его можно использовать и как самостоятельное лечение.«Мы создали эффективную профилактическую вакцину, следующим шагом станет разработка вакцины для лечения опухоли», — говорит сотрудник Лаборатории генетики развития мозга Тихон Редькин.По словам ученого, такой препарат особенно необходим, когда больного невозможно прооперировать.«В перспективе в вакцине будут использованы убитые клетки опухоли конкретного пациента с онкологическим заболеванием, что позволит сделать терапию персонализированной, лечить пациента, а не симптомы и последствия развития новообразования», — подчеркивает ученый.Если исследования пройдут успешно, отечественная вакцина подарит шанс на жизнь пациентам с агрессивной опухолью мозга, которые сейчас часто считаются неизлечимыми.Напомним, ранее ученые Университета Рокфеллера (США) разработали анализ крови, который может находить рак на ранней стадии. Обследование на особый раковый белок стоит всего 3 доллара и длится не больше двух часов. Такой анализ способен распознать самые агрессивные виды рака, которые обычно выявляют уже на поздних стадиях. Теперь с разработками наших и зарубежных ученых есть надежда, что мы все-таки победим эту страшную болезнь.

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