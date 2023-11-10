Диетолог Кабанов назвал безопасные альтернативы сахару

Рекомендуемая норма сахара для взрослого человека, по оценке ВОЗ, не должна превышать 6 чайных ложек в день. Выход за пределы этого стандарта чреват риском развития диабета второго типа, деменции, атеросклероза и некоторых сердечно-сосудистых заболеваний. Диетолог Алексей Кабанов посоветовал заменить сахар на натуральные подсластители.Одним из самых известных безопасных подсластителей является стевия. Она значительно слаще сахара и не повышает уровень сахара в крови, отметил эксперт.Второй альтернативой сахару Кабанов назвал открытая учеными еще группа подсластителей — сладкие белки, в частности браззеин.Как и стевия, эти белки изготавливаются на основе сладкого растения. Их преимущество — высокая сладость и безопасность для здоровья человека.

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