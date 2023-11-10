Диетолог Кабанов назвал безопасные альтернативы сахару
Одним из самых известных безопасных подсластителей является стевия. Она значительно слаще сахара и не повышает уровень сахара в крови, отметил эксперт.
Второй альтернативой сахару Кабанов назвал открытая учеными еще группа подсластителей — сладкие белки, в частности браззеин.
Как и стевия, эти белки изготавливаются на основе сладкого растения. Их преимущество — высокая сладость и безопасность для здоровья человека.
Иллюстрация к статье:
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил gorizont в категорию Разное
Добавить комментарий