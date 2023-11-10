Science Direct: ученые Италии предложили способ есть меньше сладкого

Исследования подтверждают, что наше восприятие вкуса пищи и напитков тесно связано с мультисенсорным контекстом. Недавно проведенные исследования сфокусировались на использовании этого контекста для улучшения восприятия вкуса еды и напитков, в частности, тех, которые способствуют здоровью.По информации портала Science Direct учёные University of Campania “Luigi Vanvitelli” (Италия) внимание уделили мультисенсорным аспектам внутренней среды, таким как звуковой и визуальный контекст, и их влиянию на восприятие напитков полезных для здоровья. Новое исследование рассмотрело, как мультисенсорная среда в помещении может изменить восприятие вкуса апельсинового сока.Ученые управляли микроклиматом помещения и комбинировали теплое и холодное освещение с различными цветовыми температурами (например, теплый и холодный) и цветами фоновой стены (например, красный, зеленый), добавляя разнообразные звуковые стимулы. Участникам предлагалось оценить апельсиновый сок с низким содержанием сахара, выражая свое восприятие аромата, сладости, кислотности, горечи, свежести и густоты.Результаты показали, что прослушивание высокочастотного тона в помещении с теплым освещением и красным фоном увеличивает восприятие сладости апельсинового сока по сравнению с контрольной средой. Кроме того, аромат сока оценивался более интенсивным практически во всех условиях мультисенсорного воздействия, а густота апельсинового сока усиливалась при прохладном освещении и зеленом фоне при прослушивании низкочастотного тона.Эти результаты подчеркивают значимость мультисенсорного дизайна в области стратегий интерьерного дизайна и инноваций в пищевой архитектуре. Они указывают на то, что изменение мультисенсорного контекста может способствовать улучшению восприятия вкуса еды и напитков, открывая новые перспективы для создания привлекательных сред для потребителей, стимулируя их интерес к здоровому питанию.

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