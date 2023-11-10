Малышева объяснила, что делать при повышении ферментов АЛТ и АСТ в крови

Анализы на ферменты печени могут помочь вовремя выявить опасные заболевания, в том числе гепатит, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. Речь идет о ферментах АСТ (аспартатаминотрансфераза) и АЛТ (аланинаминотрансфераза), выделяющихся в кровь в процессе разрушения клеток печени.Врач-иммунолог Андрей Продеус подчеркнул, что ферменты АСТ и АЛТ помогают генерировать новые аминокислоты, а также участвуют в процессах энергетического обмена. Они работают в клетках печени, которые называют гепатоцитами. В случае разрушения гепатоцитов, АСТ и АЛТ попадают в кровоток, что позволяет врачам выявить наличие проблем со здоровьем с помощью простого анализа. Как утверждает Продеус, одной из основных причин повышения уровня АСТ и АЛТ в крови является жировая дистрофия печени.При жировой дистрофии печени происходит изменение ее структуры, заменяется ткань, нормальные клетки печени перестают выполнять свою функцию и погибают, — уточнил он.Повышение показателей АСТ и АЛТ в организме является поводом для обращения к врачу. Специалист должен назначить обследования, исключающие гепатит. Кроме того, к числу основных обследований относят УЗИ печени.Елена Малышева ранее назвала неочевидный признак развития рака печени. По ее словам, при этом заболевании в крови человека повышается уровень альфа-фетопротеина — транспортного белка, участвующего в формировании органов.

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