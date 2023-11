Употребление орехов уменьшает риск смерти при диабете 2

В публикации на портале Journal of Nutrition представлены результаты исследования, проведенного специалистами из Huazhong University of Science and Technology, доказывающее, что включение орехов в рацион питания может существенно снизить риск смерти у людей, страдающих от диабета 2-го типа.Исследование, основанное на анализе данных Национального исследования здоровья и питания (National Health and Nutrition Examination Survey), проведенного в период с 1999 по 2014 год, охватило 35 632 пациента, среди которых было зафиксировано 1174 летальных исхода.Ученые обнаружили, что регулярное потребление орехов коррелируется с заметным снижением вероятности смерти от различных причин среди пациентов с диабетом 2-го типа. Интересно, что увеличение потребления орехов демонстрировало обратную зависимость с уровнем риска: чем больше орехов употреблял человек, тем меньше был риск смерти. Важно отметить, что ученые учли в своих анализах факторы, такие как стиль жизни, состав рациона питания, продолжительность заболевания и уровень гликированного гемоглобина.Интересный вывод исследования заключается в том, что замена одной порции красного и переработанного мяса, рафинированных зерновых, яиц или молочных продуктов на порцию орехов может снизить общий риск смерти на удивительные 18-22%.Научное сообщество выдвигает предположение, что одной из возможных причин такого влияния орехов на здоровье может быть их способность уменьшать уровень воспаления в организме. Это предположение было подкреплено данными об уровне С-реактивного белка в крови у участников исследования.Учитывая, что воспаление является частой проблемой среди людей, страдающих от диабета 2-го типа, и является фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний и рака, эти результаты представляют значительное значение для медицинского сообщества и практики здравоохранения.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки