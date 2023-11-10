Названы 5 видов чая, которые помогут "сжечь" жир на животе
1. Зелёный чай:
Исследование 2022 года выявило, что у людей, употребляющих четыре и более чашки зелёного чая в день, риск абдоминального ожирения снижается на 44%. Кроме того, катехины, содержащиеся в зелёном чае, играют важную роль в этом процессе.
2. Чай улун:
Чай улун содержит полифенолы, которые стимулируют обмен веществ и снижают количество жира в брюшной полости. Исследование 2020 года показало, что этот вид чая способствует расщеплению жира на 20%, даже в покое.
3. Чёрный чай:
Полифенолы в чёрном чае, согласно отчёту 2016 года, борются с ожирением, способствуя уменьшению массы тела и висцерального жира. Участники исследования 2014 года, пившие три чашки чёрного чая в течение трёх месяцев, потеряли больше веса и жира на животе.
4. Белый чай:
Белый чай, подобно зелёному и улуну, ускоряет обмен веществ и стимулирует окисление жиров.
5. Чай пуэр:
Результаты исследования, опубликованные в Phytotherapy Research, показали, что у мужчин с метаболическим синдромом, употребляющих чай пуэр, наблюдается уменьшение количества жира в организме и снижение индекса массы тела.
Эти научные выводы подчеркивают важность умеренного употребления различных видов чая в поддержании здоровья и достижении целей по снижению веса.
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