Врач назвал 5 идеальных согревающих продуктов на зиму, которые снизят уровень холестерина

От каши до карри — некоторые ингредиенты зимних фаворитов могут контролировать уровень холестерина."Высокий уровень холестерина часто является результатом неправильного выбора диеты, но разумные диетические изменения могут стать противоядием против виновника", - говорит врач общей практики Юрий ЗавьяловВот продукты, которые можно добавить в зимнее меню для снижения уровня холестерина.1. КашаОсновной продукт, который подают во многих кухонных блюдах, каша может помочь снизить уровень «плохого» холестерина благодаря содержанию в овсе растворимой клетчатки.Врач объяснил, что растворимая клетчатка связывается с холестерином в пищеварительной системе и помогает вывести его из организма.«Старайтесь употреблять как минимум пять-десять граммов растворимой клетчатки в день, что может помочь снизить уровень плохого холестерина», — добавил доктор Завьялов.Если вы хотите вывести на новый уровень способность каши снижать уровень холестерина, врач рекомендовал добавить сверху немного орехов, например миндаля или грецких орехов.Орехи богаты ненасыщенными жирами, а также растительными стеролами, которые могут способствовать снижению уровня холестерина.2. Жареная рыбаОт лосося до скумбрии — запекание жирной рыбы на ужин может стать не просто вкусным блюдом.Эти виды рыбы богаты жирными кислотами омега-3, которые, как было доказано, снижают уровень триглицеридов и снижают риск сердечных заболеваний, объяснил врач.«Жирная рыба может снизить риск образования бляшек в артериях, и все это может способствовать улучшению профиля холестерина».Врач рекомендует есть как минимум две порции рыбы в неделю, включая одну порцию жирной рыбы.3. СпецииРазноцветные порошки не только сделают ваши супы, рагу и карри согревающими, но и помогут контролировать содержание жирных веществ.Врач также рекомендовал выбирать чеснок, куркуму и корицу, поскольку они обладают свойствами, снижающими уровень холестерина и полезными для сердца.Чеснок, в частности, содержит аллицин, соединение, которое может оказывать мягкий эффект снижения уровня холестерина, ингибируя синтез холестерина в печени, поделился врач.«Эти специи можно использовать в кулинарии или добавлять в напитки. Конкретных рекомендаций по количеству нет, но в умеренных количествах они могут быть частью вашего ежедневного рациона».4. Зеленый чайВы, вероятно, уже включаете чайник, чтобы заварить успокаивающую чашку чая или бодрящий кофе, но замена этих популярных напитков зеленым чаем может снизить уровень холестерина.«Некоторые исследования показывают, что антиоксиданты в зеленом чае могут помочь снизить уровень вредного холестерина. Конкретной рекомендуемой дозы не существует, но несколько чашек зеленого чая в день могут быть полезны».5. КарриПриготовление карри на растительной основе со специями, снижающими уровень холестерина, также может позволить вам включить в свой рацион больше продуктов, богатых клетчаткой, включая бобовые и чечевицу.Они являются «отличными источниками» растворимой клетчатки и растительного белка, которые могут помочь снизить уровень вредного холестерина.«Регулярно включайте в свой рацион бобовые, такие как фасоль, чечевица и горох. Полчашки-одна чашка приготовленных бобовых во время еды может быть хорошей целью».

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки