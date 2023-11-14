Врач назвал 5 продуктов, которые играют «большую роль в здоровье вашего сердца»

Врач перечислил продукты, которые следует добавить в корзину для покупок, поскольку в холодные месяцы возрастает риск возникновения проблем с сердцем.Поскольку температура приближается к нулю, здоровье вашего сердца может пострадать: в холодное время года сердечные приступы становятся все более распространенными.Те, у кого есть проблемы с сердцем, независимо от того, знают они о них или нет, в зимние месяцы в два раза чаще нуждаются в неотложной медицинской помощи."Доктор объяснил, что кровь становится более густой и липкой, а кровеносные сосуды сужаются, когда температура падает".Кроме того, холодный сезон также отмечен Рождеством и Новым годом, которое сопровождается продуктами и напитками, повышающими уровень холестерина, такими как пироги с начинкой, сырные тарелки и алкоголь.Объедините эти факторы риска вместе, и вы получите рецепт повышения вероятности развития проблем с сердцем."Хотя вам не нужно полностью исключать из меню свои праздничные блюда, важно сохранять баланс. Если вы хотите пойти еще дальше, телевизионный врач также рекомендовал добавить в свой рацион пять продуктов, полезных для сердца Диета играет большую роль в том, насколько здорово ваше сердце", — сказал врач-кардиолог Олег Варфоломеев .1. Темно-зеленые листовые овощиОт шпината до капусты, от мангольда до бок-чой — листовая зелень богата нитратами, которые могут расширить кровеносные сосуды и снизить кровяное давление.«Я чувствую, что они являются ответом на все вопросы», — добавил врач.2. ЯгодыТакие ягоды, как черника и малина, станут более чем вкусным дополнением к вашему завтраку. Доктор Варфоломеев объяснил, что они полны антиоксидантов, которые поддерживают здоровье кровеносных сосудов.3. Жирная рыба, грецкие орехи или семена льнаЕще одним важным дополнением к диете, полезной для сердца, являются жирные кислоты омега-3, которые могут защитить мышцы в центре вашей системы кровообращения.«Они из лосося, скумбрии, жирной рыбы. Но если вы вегетарианец, то вам подойдут грецкие орехи и семена льна».4. Оливковое маслоДаже небольшие изменения, такие как выбор растительного масла, могут иметь значение для вашего сердца. Врач рекомендовал выбирать оливковое масло, так как оно полно «прекрасных, полезных мононенасыщенных жиров».В отличие от своих насыщенных аналогов, мононенасыщенные жиры помогают защитить ваше сердце, поддерживая уровень «хорошего» холестерина и одновременно снижая уровень «плохого».5. ВодаЕсли вы планируете употреблять алкоголь во время праздников, телевизионный врач также рекомендовал избегать обезвоживания и пить много воды.«Поддержание гидратации очень полезно и для вашего сердца», — добавил он.

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