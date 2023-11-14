5 симптомов при похмелье, когда нужно звонить в скорую: промедление может стоить жизни

Похмелье — ощущение не из приятных, но чаще всего люди справляются с ним самостоятельно. Однако в некоторых случаях без врачей не обойтись. Если у вас один из этих симптомов, срочно вызывайте скорую помощь.Звон в ушах, слабость, головная боль и обещание: «Больше так пить не буду!» С похмельем хоть раз в жизни сталкивались многие. И, как правило, справлялись с этим состоянием самостоятельно. День страданий в горизонтальном положении, много воды, таблетка от головной боли — и к вечеру жизнь вроде бы налаживалась.Многим просто стыдно звонить в скорую помощь из-за чрезмерно выпитого алкоголя. Хотя, по сути, это такое же отравление. Но есть несколько опасных симптомов при похмелье, когда без врачей уже не обойтись.1. Нет мочеиспускания последние 10 часовТяжелое похмелье часто приводит к потливости, диарее или сильной рвоте, а значит, организм теряет много жидкости. Сильное обезвоживание — опасное состояние, ведь вода регулирует температуру тела, обеспечивает работу органов, переносит питательные вещества в клетки и выполняет много других жизненно важных функций.«Если вы заметили, что за последние десять часов у вас не было мочеиспускания, вызывайте врача», — предупреждает доктор Берковиц.2. Кровь в кале или рвотеАлкоголь раздражает слизистую оболочку желудка. В особо тяжелых случаях при разрушении слизистой возникает желудочное кровотечение, которое может стоить жизни. Поэтому при появлении сгустков крови в кале или рвоте срочно звоните в скорую.3. Проблемы с дыханиемИз-за алкоголя наши сосуды сначала расширяются, а потом резко сужаются. Циркуляция крови, которая разносит по телу кислород, замедляется. Поэтому во время похмелья нередко появляется одышка.«Если дыхание слишком медленное (менее восьми вдохов в минуту) или нерегулярное (перерыв между вдохами более 10 секунд), нужно срочно звонить в скорую, — предупреждают врачи клиники Мейо. — Такое тяжелое похмелье может закончиться удушьем».Другой опасный сигнал, который указывает на проблему с дыханием, — синюшный оттенок кожи. Это означает, что в крови недостаток кислорода.4. Острая боль в сердцеСердечный приступ — еще одно страшное последствие чрезмерно выпитого алкоголя. Если лицо резко побелело или покраснело, поднялось давление, появилась острая боль в области сердца, вызывайте врача. Кроме того, на сердечно-сосудистые проблемы после спиртного может указывать низкая температура тела.5. Трудно оставаться в сознанииВ случае когда человека невозможно разбудить или он находится без сознания, нужно срочно звонить в скорую, даже если других опасных симптомов нет. Если же вас самого периодически «вырубает», вы не можете проснуться, сознание спутанное, появился приступ паники, также вызывайте врача.

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