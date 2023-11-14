Диагност Малиновская рассказала, почему антибиотики могут не работать

Многие до сих пор считают, что антибиотик — это волшебная таблетка, которая мигом спасет от гриппа или отравления. На самом деле с ними все не так просто: опасно как выпить слишком много, так и бросить назначенный курс, говорит эксперт.Антибиотики были открыты в 1928 году, первый из них — это пенициллин. Его обнаружил совершенно случайно британец Александр Флеминг, проводя эксперимент с бактерией стафилококка. Во время работы микробиолог увидел, что некоторые чашки для культивирования заплесневели. Вокруг каждого пятна плесени были бактерии, которые вырабатывали убивающее ее вещество. Так началась новая веха в истории медицины.Антибиотики стали спасать даже безнадежно больных. Те инфекции, которые раньше приводили к летальному исходу, оказались побеждены.«Со временем бактерии научились приспосабливаться к действию антибиотиков, в их геноме начали появляться мутации, которые привели к развитию антибиотикоустойчивости. Проще говоря, эти лекарства перестали работать, так как микроорганизмы перестали на них реагировать», — поясняет диагност.Почему бактерии оказались сильнееГлавная причина, по котором бактерии научились справляться с антибиотиками, — это их неправильное назначение и некорректный прием.Несколько лет назад ВОЗ проводила опрос, чтобы узнать, как часто люди принимают антибиотики. Оказалось, что многие любят назначать их себе самостоятельно или же отменять курс, когда вздумается.76% опрошенных считали, что устойчивость к антибиотикам появляется у человека, а не у бактерий.64% респондентов ошибочно были уверены, что эти препараты помогают при простуде и гриппе, хотя антибиотики предназначены только для лечения бактериальных инфекций.Каждый третий опрошенный (32%) был уверен, что курс антибиотиков нужно прекращать, как только самочувствие улучшилось.«Из-за несоблюдения правил приема этих лекарств проблема антибиотикорезистентности стоит очень остро. Сегодня известно немало случаев, когда инфекция была вызвана супербактериями, то есть микроорганизмами, справиться с которыми не в силах ни один существующий антибиотик», — говорит Ольга Малиновская.Что в итоге? Новых антибиотиков появляется мало, а резистентность к старым и эффективным растет. Врачи предполагают, что в скором времени бороться с бактериальными инфекциями будет нечем.Как этого избежатьАнтибиотики важны и нужны, но принимать их надо строго по назначению врача. Кроме того, важно соблюдать указанную дозировку и пить лекарство столько дней, сколько нужно. Действуйте строго по рецепту.Ни в коем случае нельзя брать остатки лекарства у друзей или родственников, чтобы пропить «для профилактики». Во-первых, вы можете сделать только хуже. Во-вторых, потом, когда препарат вам действительно будет необходим, он может уже не сработать.Перед началом терапии очень важно разобраться в природе заболевания и понять, какой именно микроорганизм стал причиной его возникновения. И здесь опять же не обойтись без врача. Например, если бактериальная природа инфекции очевидна, проводят посев возбудителей на чувствительность к антибиотикам. Это помогает понять, какой препарат поможет выздороветь, а какой — не окажет никакого положительного воздействия.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки