Диетолог назвала полезные для пожилых людей продукты

Первая группа полезных для пожилых людей продуктов — молочные продукты. Они содержат легкоусваиваемый белок, который необходим для профилактики саркопении — возрастной потери мышечной массы, которая является одним из проявлений старения. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника», к.м.н. Оксана Михалева.«Белок из молочных, кисломолочных продуктов легко переваривается, содержит все незаменимые аминокислоты, необходимые для поддержания здоровья в старшем возрасте. Кроме того, молоко и продукты из него — незаменимый источник кальция. Кальций жизненно необходим для профилактики возрастного остеопороза — хрупкости костей, который стремительно развивается в возрасте старше 50 лет. Для получения достаточного количества кальция из продуктов необходимо употреблять три порции молочных продуктов в день», — заявила она.Вторая группа продуктов — мясо и птица.«Здесь нужно обратить внимание, что красное мясо в старшем возрасте резко ограничивается — до одного раза в месяц. Связано это с тем, что красное мясо и продукты из него повышают риск рака кишечника и атеросклероза сосудов. По этой же причине полностью исключаются блюда мясной гастрономии. Разрешены белое мясо птицы (курицы, индейки) без кожи, кролик. Это хороший источник белка для поддержания мышц, костей, тургора кожи», — объяснила врач.Третья группа продуктов — рыба и морепродукты.«Они очень полезны в пожилом возрасте по нескольким причинам. Опять же это легкоперевариваемый белок, дефицит которого всегда есть в пожилом возрасте. А кроме того, незаменимые полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, которые являются сильнейшими защитниками от атеросклероза сосудов, рака, сахарного диабета и вообще старения, так как они поддерживают молодость кожи, здоровье костей и мышц. При этом совсем необязательно покупать дорогие сорта красной рыбы. Максимально богаты омега-3 кислотами бюджетные сельдь и скумбрия», — отметила эксперт.Полезны для пожилых и цельнозерновые злаки.«Оболочка зерна содержит огромное количество витаминов, в первую очередь, группы В, микроэлементы, а также является важнейшим источником клетчатки. Клетчатка жизненно необходима в старшем возрасте, так как она способствует пищеварению, стимулирует работу кишечника, профилактирует онкологические заболевания, выводит холестерин, токсины и тяжелые металлы из пищеварительного тракта. Обработанные злаки такой пользой не обладают, это важно учесть в питании пожилых людей», — заявила специалист.Наконец, пятая группа продуктов — овощи и фрукты.«Для здоровья в пожилом возрасте необходимо съедать не менее 500 г овощей и фруктов каждый день. Они являются источниками витаминов (в первую очередь мощнейшего антиоксиданта — витамина С), огромного количества фитохимических веществ, а также клетчатки и ряда микроэлементов. Овощи и фрукты поддерживают здоровье кишечника, за счет клетчатки профилактируют переедание и ожирение, сахарный диабет, сохраняют тонус кожи, блеск волос и ногтей, насыщают организм биологически активными веществами для нормального протекания биохимических процессов, что является основой продления молодости», — резюмировала врач.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки