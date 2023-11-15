Тромбоз и тромбофлебит: как различать опасные состояния и кто в зоне риска
Тромбоз чаще всего поражает нижние конечности. Самому серьёзному риску подвержены люди, которые ведут сидячий образ жизни и имеют сопутствующую патологию вен на ногах.
«Существуют два понятия, такие как тромбоз и тромбофлебит. Термин «тромбоз» относится к возникновению тромба в глубоких венах. Тромбофлебит — это тромбоз и воспаление в поверхностных венах», — пояснил Бабушкин.
Как распознать тромбоз:
Сильно болит рука или нога,
Чувствуется распирание,
Появился отёк в поражённом месте.
Признаки тромбофлебита
«Как правило, состояние возникает в варикозно-расширенных венах. Долго нелеченый варикоз может привести к тому, что в расширенной вене образуются тромботические сгустки. Появляются уплотнения, острая боль, кожа краснеет и отекает», — рассказал флеболог.
Если вы заметили у себя симптомы тромбоза или тромбофлебита, нужно срочно обратиться к врачу. В 90% случаев своевременно выявленная патология лечится без госпитализации и хирургического вмешательства.
Что может спровоцировать опасное состояние:
Малоподвижный образ жизни,
Статическая нагрузка,
Длительный перелёт,
Обезвоживание,
Приём гормональных препаратов.
«Иногда тромбы могут отрываться и улетать по току крови в лёгочную артерию. Может случиться тромбоэмболия лёгочной артерии (ТЭЛА), это опасное состояние, которое нередко заканчивается летальным исходом либо приводит к обширной пневмонии вследствие закупорки крупной артерии в лёгких», — предупредил Бабушкин.
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