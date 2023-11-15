Тромбоз и тромбофлебит: как различать опасные состояния и кто в зоне риска

Тромбы возникают внутри вен из-за сгущения крови. Чем это грозит, пишет «Почему болит» со ссылкой на врача-флеболога Максима Бабушкина.Тромбоз чаще всего поражает нижние конечности. Самому серьёзному риску подвержены люди, которые ведут сидячий образ жизни и имеют сопутствующую патологию вен на ногах.«Существуют два понятия, такие как тромбоз и тромбофлебит. Термин «тромбоз» относится к возникновению тромба в глубоких венах. Тромбофлебит — это тромбоз и воспаление в поверхностных венах», — пояснил Бабушкин.Как распознать тромбоз:Сильно болит рука или нога,Чувствуется распирание,Появился отёк в поражённом месте.Признаки тромбофлебита«Как правило, состояние возникает в варикозно-расширенных венах. Долго нелеченый варикоз может привести к тому, что в расширенной вене образуются тромботические сгустки. Появляются уплотнения, острая боль, кожа краснеет и отекает», — рассказал флеболог.Если вы заметили у себя симптомы тромбоза или тромбофлебита, нужно срочно обратиться к врачу. В 90% случаев своевременно выявленная патология лечится без госпитализации и хирургического вмешательства.Что может спровоцировать опасное состояние:Малоподвижный образ жизни,Статическая нагрузка,Длительный перелёт,Обезвоживание,Приём гормональных препаратов.«Иногда тромбы могут отрываться и улетать по току крови в лёгочную артерию. Может случиться тромбоэмболия лёгочной артерии (ТЭЛА), это опасное состояние, которое нередко заканчивается летальным исходом либо приводит к обширной пневмонии вследствие закупорки крупной артерии в лёгких», — предупредил Бабушкин.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки