Избавьтесь от этих трех привычек, чтобы не заработать сахарный диабет

Сахарный диабет — это не только про запрет на сладкое. Болезнь поражает сердце и сосуды. У диабетиков чаще случаются инфаркты и инсульты. Они тяжелее болеют ковидом, а раны на ногах, которые плохо заживают при диабете, способны довести до ампутации.И если диабет первого типа достается, как правило, по наследству (а значит, человек здесь бессилен), то предотвратить диабет второго типа (им чаще всего и болеют) способен каждый. Эндокринолог рассказала, что для этого нужно.«В России за последние 20 лет число больных сахарным диабетом увеличилось почти в 2,5 раза. В 2020 году в стране зарегистрировано 4,8 миллиона пациентов с диабетом, — приводит официальную статистику эндокринолог Юлия Ивченко. — А по данным Международной диабетической федерации, к 2030 году в мире будет 578 миллионов человек с сахарным диабетом».По словам врача, сахарный диабет первого и ворого типа может развиваться в любом возрасте.«К сожалению, согласно исследованиям, диабет заметно помолодел. Сейчас вызывает тревогу увеличение сахарного диабета второго типа в возрасте от 18 до 34 лет. В основном это связано с ростом показателей ожирения в данной возрастной группе», — говорит эксперт «Доктора Питера».При этом врач опровергла популярное мнение о том, что любители сладкого — первые в группе риска.«Совсем не обязательно, что сладкоежки в своей жизни столкнутся с сахарным диабетом. Во всем важно соблюдать умеренность, это касается и сладкого», — говорит Юлия Ивченко.Главное, по словам врача, поддерживать здоровую массу тела. Ожирение — очень частая причина сахарного диабета второго типа. Следите, чтобы ваш ИМТ (индекс массы тела) был в пределах 18,5 — 24,9.А вот три привычки, которые приводят к диабету второго типа:избыточное питание (высококалорийное, с большим количеством углеводов);малоподвижный образ жизни (в неделю необходимо не менее 150 минут умеренной или 75 минут интенсивной физической нагрузки);злоупотребление алкоголем.Повышает ли риск диабета наследственность?«Наследственность играет наибольшую роль в развитии сахарного диабета первого типа, — отвечает эксперт. — Этот тип диабета рассматривается как аутоиммунное заболевание, при котором возникает абсолютная недостаточность собственного инсулина».Опасные сигналы, которые должны насторожитьЖажда.Сухость во рту.Слабость.Повышенная утомляемость.Частое мочеиспускание.Нарушение зрения.Онемение, покалывание в ногах.Длительные инфекции (если человек долго и часто болеет ОРВИ, нужно проверить кровь на сахар).«Диагноз „сахарный диабет“ всегда следует подтверждать повторным определением глюкозы крови, за исключением случаев выраженной гипергликемии, которая сопровождается очевидными симптомами, — объясняет Юлия Ивченко. — Если нет выраженных симптомов, то диагноз „сахарный диабет“ должен быть поставлен на основании двух цифр сахара крови, находящихся в диабетическом диапазоне».Норма сахара в венозной крови: натощак — менее 5,6 ммоль/л; через 2 часа после еды — 7,8 ммоль/л.Норма сахара в капиллярной крови: натощак — менее 6,1 ммоль/л, через 2 часа после еды — менее 7,8 ммоль/л.«Также диагноз „сахарный диабет“ могут поставить на основании дважды определенного гликированного гемоглобина (показатель сахара в крови за предыдущие три месяца) или гликированного гемоглобина с однократным определением уровня сахара крови. Норма гликированного гемоглобина — менее 6%», — говорит врач.Как диабет отражается на организмеСахарный диабет опасен серьезными осложнениями.«Со временем диабет может поражать сердце, кровеносные сосуды, глаза, почки и нервы, — говорит эндокринолог. — Риск развития инфаркта и инсульта при диабете выше в 2-3 раза. Повышается вероятность появления на ногах язв, что может привести к ампутации. Средняя продолжительность жизни людей, больных сахарным диабетом, составляет примерно 60 лет. Но, поддерживая должный уровень сахара в крови, соблюдая рекомендации врача и придерживаясь диеты, пациент продлевает свою жизнь до 70-80 лет. Зарегистрированы случаи, когда больные диабетом перешагивали планку и в 85-90 лет. То есть при соблюдении всех правил и при должном контроле можно иметь полноценную и долгую жизнь».Пациентов учат жить с диабетомВ отделении эндокринологии Госпиталя для ветеранов войн в Петербурге вот уже 10 лет работает «Школа диабета». Занятия для пациентов отделения проводят врачи-эндокринологи. В Международный день борьбы с диабетом ежегодно «Школа диабета» работает в режиме открытых дверей.На занятиях говорят о профилактике диабета и его диагностике, учат, как контролировать сахар в крови, помогают освоить технику введения инсулина и рассказывают о диете при диабете.

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