Ученые нашли новый способ снижать уровень холестерина в крови с помощью белка

Исследователи узнали больше о том, как происходит транспортировка холестерина в клетке. Эта информация поможет предотвратить выброс излишков липида в кровь.Современный человек, как правило, не слишком много двигается, плохо спит и питается как попало — идеальное сочетание для высокого уровня холестерина в крови. В том числе и поэтому статистика заболеваемости и смертности от болезней сердца и сосудов растет из года в год.Есть несколько способов снизить холестерин: можно поменять свой рацион, потреблять больше клетчатки, начать двигаться и отказаться от вредных привычек. Есть специальные препараты для этих задач — статины. Однако в новом исследовании, опубликованном в научном журнале Science, ученые подробнее изучили процесс метаболизма холестерина и описали ранее неизвестный этап его попадания в клетки кишечника. Этот механизм может стать базой для новых методов лечения.В наше тело холестерин может попадать вместе с продуктами. Кроме того, вещество синтезируется в печени. В первом случае холестерин всасывается в тонкой кишке, где его захватывают энтероциты. Далее холестерин попадает в эндоплазматический ретикулум — это органелла, главная функция которой заключается в синтезе и транспорте вещества внутри клетки.До этого ученые мало знали о том, как холестерин перемещается к органелле внутри энтероцитов. Чтобы пролить свет на этот вопрос, исследователи использовали несколько разных методов: они изучили структуры биомолекул, задействовали трансгенные модели на мышах и синтезировали энтероиды — специальные клетки кишечника, которые должны воспроизводить работу живого настоящего органа.Во время экспериментов и анализа авторы работы выяснили: перенос холестерина в энтероцитах не связан с основным способом транспортировки в клетке — пузырьками мембраны. На самом деле выглядит это так: две крупные мембраны энтероцита — внешняя (цитоплазматическая) и мембрана ЭПР — напрямую контактируют, за счет чего холестерин попадает в ретикулум.Обеспечивают этот механизм два белка — NPC1L1 и Aster. Именно с их помощью можно сделать так, чтобы излишки холестерина не попадали в кровь. Авторы работы смогли повысить активность белка Aster, нарушить процесс передачи и предотвратить повышение холестерина в крови у грызунов, которые получали липид с едой.В дальнейшем это открытие можно использовать для разработки новых, более эффективных способов снизить холестерин в крови и предотвратить атеросклероз.

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