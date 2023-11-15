В KCL признали 10-часовое интервальное голодание крайне полезным для здоровья

Исследование связывает десятичасовое окно питания с повышенным уровнем энергии и настроения и снижением уровня голода. На Европейской конференции по питанию исследователи из King's College London (KCL) представили результаты самого крупного в Великобритании общественного исследования такого рода.Согласно сообщению Medical Xpress, интервальное голодание (ИГ), или ограничение приема пищи в определенное время, становится популярным режимом похудения. Десятичасовое окно питания подразумевает ограничение времени приема пищи до десяти часов в день и пост в течение оставшихся 14 часов. Например, если вы завтракали в 9 утра, ужин должен быть к 7 вечера.Несмотря на то, что некоторые сторонники ИГ часто рекламируют короткие окна питания, сокращая их до шести часов, результаты исследования, представленные в докладе, показывают, что даже при соблюдении менее строгого десятичасового окна питания все равно наблюдаются положительные изменения в здоровье, такие как изменения настроения, уровня энергии и ощущения голода.Доктор Сара Берри заявила: "Это самое большое исследование за пределами строго контролируемой клиники, которое показывает, что интервальное голодание может улучшить ваше здоровье в реальных условиях".37 545 человек, пользующихся приложением ZOE Health, завершили основной период интервенции в три недели. Участникам предлагалось есть так, как они обычно делают, в течение первой недели, а затем придерживаться десятичасового окна питания в течение двух недель.Более 36 231 участников выбрали дополнительные недели, и 27 371 пользователь был классифицирован как активный участник. Активные участники на 78% составляли женщины, средний возраст составил 60 лет, и ИМТ - 25,6.

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