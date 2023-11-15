По данным ученых, любопытство, проявляемое в разных сферах жизни и позволяющее человеку осваивать все новое, входит в пул тех черт характера, которые бывают присущи долгожителям.Самые важные черты для людей долгожителей были определены исследователями, представляющими Мадридский университет. Их перечень опубликовал журнал Journal of Happiness Studies. Ученыи были проанализированы сведения о 14 тысячах человек, являвшихся долгожителями, перешагнувшими свой 100-летний рубеж (возраст испытуемых составлял от 100 до 107 лет).«Оказалось, что этих людей объединяет 19 общих черт, включая честность, любовь к обучению, благодарность, высокий интеллект, активность и любознательность», - говорится в статье журнала.По мнению ученых, любопытство является одной из самых важных черт для долгожителей – интересе ко всему новому говорит о том, что мозг человека не стареет. В свою очередь, ограниченность и изоляция могут быть маркером умственного упадка и когнитивного старения.Также в список важных черт для долгожителей вошли оптимизм и способность сохранять жизнерадостность и юмор в самых разных обстоятельствах.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки