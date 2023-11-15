Дневной сон помогает сохранить объем и здоровье мозга

Согласно новым исследованиям ученых из The University of California (США) и Universidad de la Rep?blica (Уругвай), дневной сон может оказаться секретным оружием в борьбе с процессом старения мозга.Опубликованные в журнале Sleep Health результаты исследования показали, что сиеста способствует сохранению когнитивного здоровья, замедляя темп уменьшения объема мозга, что характерно для старения.В рамках эксперимента ученые предложили участникам в возрасте от 40 до 69 лет вздремнуть в послеобеденное время, после чего им предстояло выполнить серию когнитивных тестов. Сравнение результатов показало, что те, кто уделял время дневному сну, демонстрировали более высокую активность мозга по сравнению с теми, кто игнорировал сиесту.Ученые предполагают причинно-следственную связь между дневным сном и уровнем сохранения объема головного мозга. Постепенное уменьшение серого вещества мозга связано с развитием деменции и болезни Альцгеймера.Исследователи также обратили внимание на генетические аспекты, изучив 97 фрагментов ДНК для определения предрасположенности к дневному сну. Сравнив данные 380 тысяч человек из британского биобанка, ученые установили, что поклонники сиесты показывали больший объем мозга в каждой возрастной категории и удерживали молодость мозга на 2,6-6,5 года дольше, чем те, кто предпочитал оставаться без дневного отдыха.Несмотря на эти результаты, внедрение дневного сна в повседневную жизнь может встретить определенные трудности, такие как принятие этой практики в рабочей среде. Однако исследователи обратили внимание на пользу и потенциал внедрения короткого дневного отдыха в режим труда и отдыха с целью поддержания здоровья мозга и общего благополучия.И хотя пока не ясно, насколько общество будет открыто к принятию таких изменений, ученые надеются, что их открытия станут основой для разработки новых стратегий поддержания когнитивного здоровья с возрастом.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки