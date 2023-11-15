Чем полезна тыква: 7 научно доказанных свойств

Тыква не только вкусное украшение на столе в холодное время года, но и настоящий кладезь полезных свойств. Научные исследования подтверждают, что эта оранжевая ягода (да, тыква – это ягода!) способна принести огромную пользу для вашего здоровья.От поддержки иммунитета до улучшения зрения – узнайте, как тыква может стать вашим надежным союзником в заботе о здоровье.В чём польза тыквы1. В ней очень много витамина АИли, если быть точными, бета-каротина — растительного пигмента, который, попав в организм, превращается в витамин А. Именно бета-каротин придаёт тыкве характерный жёлто-оранжевый цвет — такой же, как у моркови или, например, персиков.Витамин А относится к незаменимым веществам. Наше тело не умеет вырабатывать его самостоятельно: он сам или каротиноиды для его производства поступают только с пищей. Если по каким-то причинам витамина в рационе не хватает, это больно бьёт по здоровью: нарушается зрение, резко снижается иммунитет, замедляется развитие и обновление различных органов и тканей — от костей до мозга.Тыква благодаря высокому содержанию бета-каротина помогает предотвратить возможный гиповитаминоз. Чтобы получить дневную норму витамина А, достаточно съесть примерно 300 г тыквы. Причём это относится к овощу в любом виде — тёртому, отварному, запечённому, сушёному или приготовленному другим способом.2. Тыква богата и другими питательными веществамиПомимо внушительной дозы витамина А, в тыкве много:белка;углеводов, в том числе критически важной для здорового пищеварения клетчатки;витаминов С, Е, В2 (рибофлавина);минералов (калия, меди, марганца, железа, магния, цинка).А вот вредных насыщенных жиров, холестерина и натрия (избыток которого вызывает проблемы с сердцем, сосудами, почками, желудком и другими органами) в тыкве практически нет.3. На тыкве легко похудетьТыквенная мякоть почти на 94% состоит из воды. Это обеспечивает низкую калорийность: съев 100 г овоща, вы получите всего 20 ккал.При этом большая их часть достанется вам из углеводов, в том числе клетчатки. А клетчатка обладает полезным свойством: попав в желудочно-кишечный тракт, она вбирает в себя влагу, увеличивается в размерах и надолго создаёт ощущение сытости. Поэтому тыква — идеальный продукт для тех, кто хочет ограничить калории и сбросить вес, не испытывая чувства голода.4. В тыкве много антиоксидантовАнтиоксиданты — это вещества, которые защищают клетки тела от повреждений свободными радикалами. Процесс повреждений называется окислительным стрессом. Медики склонны связывать его с ускоренным старением, появлением хронических воспалений и мутациями клеток, которые приводят к развитию сердечно-сосудистых, эндокринных и мозговых нарушений, а также рака.В тыкве содержатся антиоксиданты альфа- и бета-каротин, бета-криптоксантин и другие, которые помогают организму противостоять окислительному стрессу и его последствиям.5. Тыква может укрепить сердечно-сосудистую системуТакой эффект достигается благодаря уже упомянутым калию, витамину С, клетчатке, антиоксидантам. Эти вещества критически важны для нормальной работы сердца и сосудов.6. Помогает поддерживать нормальное зрениеО том, что плод богат витамином А, необходимым для поддержки здоровья глаз, мы уже сказали. Но помимо него в тыкве содержатся и другие важные для зрения вещества.Так, тыква — один из лучших источников лютеина и зеаксантина. Исследования показывают, что они снижают риск таких заболеваний глаз, как катаракта и возрастная дегенерация жёлтого пятна.7. Улучшает состояние кожи и защищает от преждевременного старенияБета-каротин уменьшает повреждения, которые наносит коже ультрафиолет. Витамин С помогает вырабатывать коллаген — важнейший строительный элемент кожи, благодаря которому она сохраняет упругость и быстро восстанавливается после травм. Витамин А, лютеин, зеаксантин и другие антиоксиданты замедляют старение.Кому тыква может нанести вредТыквенная мякоть — вкусный и полезный продукт. И чаще всего абсолютно безопасный. Однако некоторым людям всё же стоит употреблять её с осторожностью. И лучше — после консультации с терапевтом.Поговорите о тыкве с врачом, если:Вы принимаете биодобавки с витамином А. Витамин А — штука необходимая, но когда его слишком много, он становится токсичным и может вызвать повреждения печени, почек, остеопороз. Получить гипервитаминоз, употребляя тыкву или другие пищевые продукты, невозможно, так как организм сам регулирует, сколько вещества нужно взять из пищи. А вот приём синтетических биодобавок на фоне того, что вы и так получаете достаточное количество витамина А, действительно может вызвать его избыток.После употребления тыквенной мякоти появляются проблемы с самочувствием. Например, возникает покраснение или сыпь на коже, вздутие живота, тошнота, диарея. У некоторых людей может быть аллергия на овощ. Возможно, вы входите в их число.Вы на постоянной основе принимаете определённые лекарства, например на основе лития. Тыква обладает лёгким мочегонным действием, и это может навредить правильному усвоению и выведению препаратов из организма.У вас пониженная кислотность желудочного сока или гастрит. Тыквенная мякоть может дополнительно снизить кислотность.У вас сахарный диабет. Тыква — продукт с высоким гликемическим индексом, её употребление резко повышает уровень сахара в крови.

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