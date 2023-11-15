6 советов врача, которые действительно помогут, когда першит в горле

Осень и зима — пора боли в горле. Традиционные методы лечения «бабушкиными способами» не дают желаемого облегчения и вызывают еще большее раздражение.В этой статье поговорим о том, как лечить, но не пересушить и смягчить горло, когда оно болит и першит.1. МЕД И ВАРЕНЬЕ — КАНДИДАТЫ НА ИСКЛЮЧЕНИЕПри боли в горле стоит отказаться от сладкого: жвачек, конфет и других продуктов, содержащих большое количество сахара (в том числе природного). Дело в том, что, оседая на стенках гортани, глюкоза создает благоприятную среду для жизни и размножения бактерий.В результате сахар не сглаживает, а раздражает воспаленную слизистую, а при микротрещинах на гортани и вовсе затягивает процесс восстановления. Поэтому мед, варенье, чай с сахаром — не лучшие помощники в лечении горла.2. ЛИМОН И ИМБИРЬ — НЕОДНОЗНАЧНАЯ ПАРАЛимон и имбирь — популярное народное сочетание, относиться к которому необходимо с осторожностью. С одной стороны, считается, что содержащийся в лимоне витамин С и антиоксидантные свойства имбиря укрепляют иммунитет и способствует быстрому выздоровлению. Кроме того, некоторым имбирь помогает успокоить боль в горле, снять заложенность носа и усилить потоотделение, которое снижает высокую температуру.С другой стороны, лимонная кислота может усилить боль в горле, а из-за имбиря кашель может стать интенсивнее. Также нельзя забывать, что имбирь противопоказан при болезнях ЖКТ и печени в остром периоде, кровотечениях, сердечно-сосудистых и иных заболеваниях. Перед тем, как включить эту пару в свое лечебное меню, стоит взвесить все «за» и «против».3. ПИТЬЕ — ПОДХОДЯЩЕЕ И НЕПОДХОДЯЩЕЕЧасто при боли и першении в горле мы пьем то, чем поили нас в детстве, не задумываясь о полезности таких народно-семейных методов лечения. А между тем употребление многих «традиционных» напитков не рекомендовано.Так, молоко из-за своей повышенной жирности образует на стенках ротоглотки пленку, мешающую восстановлению горла, а горячее питье обжигает, вызывая еще большее воспаление. Кислота, которая содержится в соках, раздражает слизистую, а кофеин и алкоголь пересушивают ее.Современные рекомендации включают теплую воду и щелочное питье. Натуральная минеральная щелочная вода с высоким показателем pH создает особую среду, неблагоприятную для бактерий.4. ЛЕКАРСТВА — С ОСТОРОЖНОСТЬЮ К АНТИБИОТИКАМК антибиотикам стоит относиться с осторожностью и не использовать их без назначения врача. Только доктор сможет определить возбудителей болезни (ими могут быть вирусы, против которых антибиотики бессильны) и подобрать подходящую дозировку препарата в случае необходимости назначения антибиотиков.При самостоятельном лечении можно использовать таблетки от боли в горле и спреи. Они обладают обезболивающим и противовоспалительным действием. Кроме того, когда мы рассасываем леденцы от боли, вырабатывается слюна, смягчающая сухое горло. И, конечно, здесь мы говорим о различных антисептиках, как в форме таблеток для рассасывания, так и в форме готовых растворов для полоскания горла.5. ЭФИРНЫЕ МАСЛА — ИНГАЛЯЦИИ И ПОЛОСКАНИЕЭфирные масла чайного дерева, эвкалипта, шалфея и тимьяна содержат вещества, убивающие бактерии и микробы, и потому уменьшают воспаление при боли в горле. Масла эвкалипта, чайного дерева, можжевельника помогают выводить мокроту, увлажняют слизистую и смягчают кашель. Масло ментола помогает при заложенности носа. Можно полоскать горло, растворяя эфирные масла в воде, делать теплые или холодные ингаляции.Однако следует соблюдать пропорции, а также помнить про побочные действия, меры предосторожности и противопоказания. Так, эфирные масла не следует использовать при нарушениях обоняния, эпилепсии и тяжелых хронических заболеваниях. С осторожностью к применению этого средства стоит отнестись при астме, сахарном диабете, гипертонии и гипотонии, болезнях печени и почек.Перед использованием масел необходимо проконсультироваться с врачом6. ГРЕЛКА И УВЛАЖНИТЕЛЬ — ХРАНИТЕЛИ СНАПри боли и першении поможет уснуть тепло. Обмотайте горло шарфом, приложите к нему теплое полотенце или небольшую грелку — тепло увеличит кровоток и поможет облегчить боль. Увлажнитель воздуха — еще один ночной помощник, который поможет успокоить раздраженное горло и облегчить неприятные симптомы.ЧТОБЫ ЛЕЧИТЬ И НЕ ПЕРЕСУШИТЬ ГОРЛО, ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ СЛЕДУЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ:Пейте теплую воду и щелочные напитки.Используйте таблетки для рассасывания и спреи от боли в горле.Для крепкого сна используйте сухое тепло на область горла, увлажнитель воздуха.С осторожностью отнеситесь к лимону, имбирю и эфирным маслам.Не принимайте антибиотики без назначения врача.Откажитесь от сладкого, кофеина и алкоголя, молока, горячих напитков и соков.

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