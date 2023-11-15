3 способа улучшить фигуру в домашних условиях

Фитнес-тренеры уже устали твердить, что самая лучшая физическая нагрузка для жиросжигания – это кардио. Активная работа сердца запускает режим снижения веса, поэтому при наличии 5-10 лишних килограммов силовые тренировки будут не так эффективны.Вовсе не обязательно покупать абонемент в фитнес-клуб. Спортзал подождет, ведь можно похудеть в домашних условиях и получить удовольствие от процесса.Способ улучшить фигуру №1 – это танцыПри любом удобном случае включайте любимую музыку и начинайте ритмичные движения. Танцевать можно где угодно – возле холодильника, возле кровати и даже на глазах у свекрови. Главное – не топать громко, если этажом ниже есть соседи.Способ №2 – старый добрый шейпингЭто комплекс гимнастических упражнений, который отлично сказывается на проблемных частях тела и заставляет организм сжигать калории. В процессе занятий лучше не пить воду, чтобы похудеть быстрее, а также придерживаться диеты после тренировок.Способ №3 – уборкаНу и еще один, самый простой из приведенных способов привести себя в форму в домашних условиях – это уборка. Помыть полы, протереть пыль на высоких шкафчиках, пропылесосить ковры и натереть до блеска посуду та еще задача. При этом ускоряется пульс и насущные бытовые задачи дают результат по аналогии с кардио-тренировкой.Однако, чтобы похудеть, выполняя домашние дела, важно не наедаться в перерывах: баланс в питании способствует достижению фигуры мечты.

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