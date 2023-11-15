Витамин D снижает риск деменции - врач-невролог

Согласно новому исследованию, добавление витамина может снизить возникновение деменции на 40 процентов.Врач призвал всех взрослых ежедневно принимать добавки с витамином D, поскольку новое исследование показало, что это может значительно снизить риск развития деменции.Добавка наиболее известна тем, что ее важно принимать в осенние и зимние месяцы, чтобы поддерживать здоровье костей и мышц. Теперь новые данные свидетельствуют о дальнейших преимуществах.Исследования показали, что у людей с уровнем витамина D ниже 50 нмоль/л вероятность развития болезни Альцгеймера почти в три раза выше. Более 60 процентов населения Великобритании находится ниже этих уровней.Другое исследование, опубликованное ранее в этом году, в котором приняли участие более 12 000 участников в возрасте 70 лет и старше, не страдающих деменцией, показало, что добавки могут быть эффективными в снижении риска этого заболевания.Врач-невролог утверждает, что люди до сих пор недооценивают пользу витамина D."Более трети (37 процентов) участников принимали добавки с витамином D и продемонстрировали снижение заболеваемости деменцией на 40 процентов. Все данные, касающиеся кардиометаболических заболеваний, рака, диабета, инфекционных заболеваний и исходов беременности, показывают, что для здоровья вам необходим уровень витамина D в крови выше 75 нмоль/л, и то же самое справедливо и для мозга", - говорит врач-невролог Козлова Виталина, комментируя исследования специально для МедикФорум.Прежде чем вносить какие-либо радикальные изменения в свой рацион, рекомендуется проконсультироваться с врачом. С конца марта/начала апреля до конца сентября большинство людей смогут получать весь необходимый им витамин D из солнечного света, попадая на кожу.Врач рекомендует взрослым и детям старше четырех лет ежедневно принимать добавку, содержащую 10 микрограммов витамина D, в течение года, если они не часто находятся на открытом воздухе или обычно носят одежду, которая закрывает большую часть своей кожи на открытом воздухе.Сохраняет кости крепкимиВитамин D жизненно важен для здоровья костей."Он усиливает всасывание кальция в тонкой кишке и стимулирует дифференцировку остеокластов (тип костных клеток, разрушающих костную ткань) и реабсорбцию кальция в кости. Кроме того, витамин D способствует минерализации коллагенового матрикса в костях", - объясняет Козлова.Снижает риск сердечно-сосудистых заболеванийБолезни сердца остаются причиной смертности номер один в стране, поэтому крайне важно делать все возможное, чтобы сохранить здоровье сердца. Как и скелетные мышцы, сердечные мышцы регулируются, когда витамин D взаимодействует с рецепторами витамина D в клетках. Когда дело доходит до артериального давления, витамин D регулирует артериальное давление, воздействуя на эндотелиальные клетки и клетки гладких мышц.Улучшает настроениеЛюди, страдающие депрессией, обычно имеют более низкий уровень витамина D, но некоторые исследования показывают, что его дефицит не обязательно вызывает депрессию. Люди, которые борются с депрессией, могут иметь плохой аппетит, недостаток ухода за собой и более изолированные, что подвергает их риску дефицита витамина D.Это связано с тем, что, имея дело с депрессией, вы можете не получать достаточного питания или воздействия солнечного света (из-за изоляции), чтобы поддерживать уровень витамина D на здоровом уровне."Было доказано, что витамин D увеличивает выработку гормона «хорошего самочувствия» серотонина, который отвечает за регуляцию настроения и предотвращает высокий уровень тревоги и депрессии".

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