Диетолог Соломатина назвала самую вредную для пожилых людей рыбу
По словам специалиста, таковой считается тиляпия. Если ее выращивают в плохих условиях и кормят не самым лучшим образом, то она накапливает токсины и тяжелые металлы.
В таком случае рыба представляет особую опасность именно для пожилых людей, так как с возрастом защитные функции организма ослабевают. В этой связи диетолог рекомендовала потреблять тиляпию не чаще одного раза в месяц.
К тунцу также стоит подходить с осторожностью, отметила эксперт. Чем дольше он живет, тем больше ртути в себе накапливает, пояснила она.
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