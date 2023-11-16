Врачи назвали две утренние ошибки, которые делают кровь густой

Если в рационе не хватает белка, кровь становится гуще. А это связано с более высоким риском развития варикоза, тромбофлебита, стенокардии, инфаркта и других недугов. Об этом предупредил врач-токсиколог Михаил Кутушов.По словам специалиста, в рационе обязательно должны быть нежирные сорта мяса (оптимальны - мясо птицы и индейка), морская рыба, молочные продукты и яйца.Белок лучше включать в каждый прием пищи, в свою очередь напомнила в Telegram доктор медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова. То есть, привычка есть по утрам одну кашу - на пользу не пойдет. К блюду рекомендуется добавить, например, одно вареное яйцо.Лучше и вовсе убрать кашу. Два самых простых и полезных варианта - яичница и кусочек цельнозернового хлеба, а также яичница (или омлет) с овощами, лучше приготовленная в мультиварке или сотейнике без масла, посоветовала Зухра Павлова.Врач уточнила, что на утренний прием пищи стоит обратить особое внимание. Завтрак в принципе не стоит пропускать."Хуже всего, если вы пропускаете завтрак - самый важный прием пищи. Утром активность надпочечников и желудочно-кишечного тракта очень высокая, и в этот момент нужно обязательно плотно поесть, причем и белки, и углеводы", - объяснила эндокринолог.Еще одна распространенная ошибка - не пить утром обычную воду. Некоторые и вовсе после чистки зубов пьют кофе, не завтракают и едят только ближе к обеду. Опять же про воду и в течение дня вспоминают не все.Однако при пробуждении человек находится в состоянии, которое называется в медицине гиповолемия (уменьшение объема циркулирующей крови)."То есть, наблюдается недостаток воды. И он обычно самый значительный за сутки. И в этот момент сердцу нужно перекачивать очень густую кровь", - уточнила специалист, добавив, что рекомендуется выпивать стакан теплой воды (примерно 40-45 градусов) утром натощак.При этом стоит помнить, что одним из основных провокаторов густой крови является сахар. Из-за него растет уровень глюкозы и выработка липидных соединений."Это увеличивает вязкость крови, увеличивает риск тромбоза", - подытожил Михаил Кутушов.

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