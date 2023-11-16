Стресс или даже рак: 7 причин, почему болит внутри глаза, назвал офтальмолог

Если вы получили травму глаза, причина боли понятна. Но если неприятные ощущения возникают, казалось бы, на ровном месте, что может быть причиной и насколько опасны подобные ощущения? Куда идти? Объясняет врач.Если болят глаза, особенно глубоко внутри, далеко не всегда это происходит из-за проблем со зрением. За подобными ощущениями могут скрываться и сердечно-сосудистые недуги, и нарушения в работе головного мозга, и даже стрессы. Также боль в глазу может быть признаком мигрени или кластерной головной боли, неврита лицевого нерва и более серьезных патологий.Визит к специалисту в любом случае откладывать не стоит, уверен врач-офтальмолог клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.Поболит и… не перестанет«Многие из нас сталкивались с этой проблемой в повседневной жизни, но редко она становилась поводом для обращения к врачу, — признает врач-офтальмолог. — „Поболит и пройдет“, — думают многие, но правы они лишь отчасти. Как показывает статистика, лишь в 5% случаев жалоба на боль в глазах является единичным, изолированным симптомом, не требующим какого-либо лечения. Остальные требуют серьезного внимания медиков».Причины боли в глазу1. Стресс и нагрузка на зрениеЭто самая частая причина, из-за нее часто случаются сосудистые нарушения. Работа, гаджеты, частые поездки в метро, перелеты на самолетах, короткий световой день, снижение качества сна — все это приводит к тому, что наши глаза испытывают огромную нагрузку и не всегда успевают восстановиться. Сюда же можно отнести и повышенную метеочувствительность, мигрени различной природы и т.д.2. Глаукома, коварная и беспощадная«Вторая по частоте причина боли в глазах — глаукома, — продолжает врач. — Опасное, коварное заболевание, зачастую прогрессирующее без каких-либо видимых для пациента жалоб, кроме дискомфорта и боли в одном или обоих глазах. Глаукома может развиваться в течение нескольких лет, но приводит к стойкому и зачастую необратимому снижению зрения, вплоть до полной слепоты. Если у вас отягощенный семейный анамнез по данному заболеванию, при появлении жалоб следует как можно быстрее показаться врачу».3. Давняя травмаРазличные травмы глаз, особенно тяжелые, сопровождающиеся кровоизлияниями, и даже своевременно пролеченные, могут давать в перспективе осложнения, в том числе и боль в глазах. Во время первичной диагностики этот симптом редко связывают с травмами, особенно с теми, которые произошли несколько лет назад. В этом случае для установления причины боли поможет грамотно собранный анамнез. При перенесенных черепно-мозговых травмах необходима консультация невролога.4. Окалина, щепка, стружка«При попадании в глаз инородного тела и выраженного болевого синдрома следует незамедлительно обратиться к врачу за квалифицированной помощью, — советует доктор. — Не рекомендуется пытаться самостоятельно удалять инородное тело, это может привести к еще большей травматизации и дальнейшим осложнениям».5. ВоспалениеВоспалительные заболевания глаз, такие как конъюнктивиты различной этиологии и кератиты (воспаление роговицы глаза, проявляющееся преимущественно ее помутнением, изъязвлением, болью и покраснением глаза), вызывают выраженный болевой синдром. В случае покраснения глаз, появления выделений, чувства жжения и дискомфорта следует обратиться к офтальмологу.6. Астигматизм и не только«Такая патология как астигматизм и другие нарушения рефракции нередко могут сопровождаться болью в глазах, быстрой утомляемостью глаз, светобоязнью, — продолжает офтальмолог. — Рефракция глаза — это преломляющая способность оптической системы глаза. В норме световые лучи проходят через среды глазного яблока и фокусируются на сетчатке. Поэтому глаз способен четко видеть ближайшие и дальние объекты. Когда преломляющая способность нарушена, человек видит предметы размыто. Нарушения рефракции могут обнаружить в детстве или более позднем возрасте. Они бывают врожденными или приобретенными».Как правило, грамотно подобранная коррекция устраняет эти проблемы. Особенно это важно в детском возрасте.«Дети, особенно до трех лет, достаточно часто жалуются на боль в глазах, — рассказывает Сергей Начинкин. — Родителям порой сложно отличить, капризничает ребенок или говорит правду. Самому же малышу сложно точно определить место, которое болит. Зачастую проблема не связана с глазами, но такая жалоба нередко позволяет выявить сопутствующие заболевания, которые нуждаются в лечении. Именно поэтому важно уметь слушать своих детей и при необходимости приходить на прием к врачу».7. Опухоли глаза«Некоторые специфические виды опухолей, характерные для органа зрения, могут наряду с другими симптомами включать и боль в глазах. Здесь не обойтись без консультации профильного специалиста-онколога, — говорит офтальмолог. — Поэтому очень важно своевременно проходить диспансерные осмотры, а при появлении жалоб по возможности незамедлительно обращаться к врачу».

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