Эндокринолог Жито предупредил о взаимосвязи икоты и онкологии

О развитии онкологии могут свидетельствовать самые разные симптомы, некоторые из которых бывает совсем не очевидными. Терапевт и эндокринолог Алексей Жито рассказал об одном из них.По словам специалиста, приступы икоты, которые беспокоят человека от двух раз в неделю и длятся более 10 минут, могут являться симптомами рака пищевода, желудка или головного мозга."Происходит раздражение афферентных волокон и центров икоты в гипоталамусе и продолговатом мозге. Также это может быть прием химиотерапевтических препаратов, лучевое воздействие на больную область", – объяснил врач.Он также обратил внимание, что икота характерна для ряда гастроэнтерологических заболеваний, инфаркта миокарда и перикардита. Кроме того, иногда она является обычным физиологическим явлением и не представляет опасности для здоровья.

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