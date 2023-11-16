Эти 7 продуктов дают много энергии осенью и зимой

Гормоны оказывают огромное влияние на то, как мы себя чувствуем. Если они выйдут из равновесия, плохое настроение неизбежно. Некоторые продукты могут помочь вернуть гормоны в баланс.У вас плохое настроение, усталость или невероятная тяга к шоколаду? Причиной этого могут быть гормоны. Если они выходят из равновесия, мы сразу это замечаем – будь то перепады настроения, усталость или проблемы с кожей.Хорошая новость: вы можете оказать большое влияние на свой гормональный баланс с помощью своего рациона.Эти продукты полезны для гормонального баланса"Для оптимального контроля гормонов следует не только избегать некоторых продуктов, но и правильно питаться. Растительные продукты особенно хороши, когда речь идет о балансе гормонов", - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.1. Крестоцветные овощиК ним относятся брюссельская капуста, брокколи, капуста, цветная капуста, бок-чой и капуста."Крестоцветные овощи – настоящие "очистители" гормонов. Они содержат особое соединение под названием индол-3-карбинол. Это помогает организму выводить избыток эстрогена".Индол-3-карбинал – вторичное растительное вещество, также оказывающее антиоксидантное действие. Чтобы улучшить усвоение этого вещества, брокколи и т. д. перед употреблением следует слегка пропарить с небольшим количеством воды.2. ЯгодыФрукты с низким содержанием фруктозы помогают регулировать уровень сахара в крови и, следовательно, гормоны. К ним относятся, например, малина, черника или ежевика. Они полны антиоксидантов, защищают клетки от повреждений и сохраняют здоровье наших тканей.3. Льняное семяСемена льна богаты жирными кислотами омега-3, антиоксидантами и клетчаткой."Они также содержат так называемые лигнаны, которые оказывают регулирующее действие на уровень эстрогена".4. Зеленые листовые овощиДефицит железа отрицательно влияет на гормоны. Особенно часто от этого страдают молодые женщины. Вот почему девиз: ешьте больше зеленых листовых овощей. Шпинат, мангольд или капуста — отличные источники железа."Одна чашка приготовленного на пару мангольда содержит четыре миллиграмма железа и витамина С, который способствует усвоению железа".5. Грецкие орехиТеперь мы знаем, что грецкие орехи полезны для мозга и концентрации. Но они также что-то делают для вашего гормонального благополучия. Помимо жирных кислот омега-3, они также содержат высокую долю полифенолов."Полифенолы играют важную роль в борьбе со свободными радикалами и защите сердечно-сосудистой системы".Содержащиеся в нем ненасыщенные жирные кислоты также поддерживают работу мозга и являются естественными усилителями настроения.6. КуркумаКуркума на протяжении тысячелетий считалась лекарственным растением и является важной частью аюрведической диеты. И неспроста: специя поддерживает работу печени, отвечающей за синтез и активацию определенных гормонов.К счастью, куркуму можно использовать по-разному: в карри, каше или латте с куркумой — ваши гормоны скажут вам спасибо.7. Миндальное масло"Жирные кислоты, содержащиеся в миндальном масле, активируют гормон сытости лептин, а также стимулируют выработку полового гормона эстрадиола".

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки