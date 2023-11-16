Употребление кетчупа и сладостей перед забегом на длинные дистанции оказывает положительное влияние на выносливость и здоровье участников марафонов.Эксперты отмечают, что марафонцы, употребляющие кетчуп перед соревнованиями, могут воспользоваться преимуществами данного продукта благодаря его содержанию углеводов и соли. Углеводы расщепляются до глюкозы, предоставляя организму необходимую энергию, в то время как соль способствует задержке жидкости и увеличивает объём кровообращения.Подобные действия помогают организму восполнить недостающие элементы, которые теряются во время интенсивных физических упражнений, таких как марафоны. Это позволяет снизить риск возникновения гиперволемии – опасного увеличения внеклеточной жидкости, которое может привести к нарушениям работы сердца, повышению артериального давления и другим серьезным осложнениям, включая отёк лёгких.Кроме того, отмечается, что некоторые марафонцы употребляют сладости и кондитерские изделия перед стартом. Эти продукты также богаты углеводами, что позволяет избежать недостатка энергии во время физических нагрузок и сохранять бодрость на протяжении марафона.Эксперты рекомендуют консультироваться с врачом или диетологом для установления индивидуальных рекомендаций по питанию перед участием в соревнованиях, чтобы убедиться в соответствии пищевых предпочтений потребностям и требованиям организма во время физических усилий.

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