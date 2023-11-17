Врач Фадеев объяснил бесполезность использования сахарозаменителей

Врач-эндокринолог Валентин Фадеев: использовать сахарозаменители, надеясь похудеть или достичь ремиссии диабета, – практически бесполезно.Врач Фадеев объяснил в интервью бесполезность использования сахарозаменителей для улучшения своего состояния при заболевании диабетом. По словам медика, когда их начинают употреблять диабетики, это все равно не помогает значительно улучшить контроль над уровнем глюкозы в крови. Говоря точнее, эффект такого улучшения оказывается крайне минимальным, так что состояние организма, в сущности, не меняется.Фадеев добавил, что используя некалорийные подсластители вместо сахара, люди часто упускают из виду, какое большое количество углеводов они употребляют в составе других продуктов. Именно углеводы (особенно быстро усваиваемые) вызывают колебания уровня сахара в крови и гипергликемию, ассоциированную с развитием диабета.«Мы едим хлеб, выпечку, крупы из обработанного зерна, картофель, макароны, сладкие фрукты. Замена сахара подсластителями в чае или торте — на фоне всех тех углеводов, которые мы употребляем в больших количествах, — это капля в океане», - заявил врачВалентин Фадеев подчеркнул, что эффект оздоровления дает только системное соблюдение определенного образа жизни в соответствии с медицинскими рекомендациями. Тот же принцип работает и в отношении похудения. Наивно рассчитывать на то, что начав употреблять заменители вместо сахара, человек сможет похудеть.«Простая замена сахара на подсластители не даст положительного результата. В этом случае люди также наберут основную часть углеводов с другой едой», - констатировал эксперт.

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