Как детские травмы приводят к зависимостям и что с этим делать

Детская психологическая травма — это эмоционально болезненное стрессовое событие, которое может причинить большой вред физическому и психическому здоровью человека и испортить всю его жизнь.К сожалению, психотравмы случаются не так уж редко. Каждый год в развитых странах 4–16% детей испытывают жестокое обращение, а 1 ребёнок из 10 не получает достаточно заботы либо страдает от психологического насилия.По статистике американской организации, исследующей травматический стресс у детей, две трети ребят до 16 лет успевают пережить хотя бы одно травмирующее событие, будь то жестокое обращение, издевательства в школе, потеря любимого человека, недостаток внимания от родителей или серьёзная болезнь.По данным ВОЗ, 1 из 5 женщин и 1 мужчина из 13 в детстве подвергались актам сексуального надругательства.Детская психотравма может вызвать множество негативных последствий, среди которых:развитие депрессивных и тревожных расстройств;нарушение познавательных функций, таких как память, внимание и контроль;неадаптивное поведение, например агрессия и гиперактивность;совершение насилия;ожирение;рискованное сексуальное поведение;незапланированная беременность;проблемы с общением;нарушение сна.Детские психологические травмы могут испортить здоровье, вовлечь в болезненные отношения, помешать успехам в работе и привести к социальной изоляции. Более того, они напрямую связаны со многими зависимостями.Как детские травмы связаны с развитием зависимостейЖестокое обращение в детстве, будь то недостаток внимания, пренебрежение эмоциями или насилие, сильно увеличивает риск развития зависимости от алкоголя и других психоактивных веществ.Исследователи отмечают, что это может быть связано с особенностями развития мозга:1. Неполадки в работе дофаминергической системыЭто ряд мозговых структур, передающих и получающих нервные импульсы с помощью нейромедиатора дофамина. Благодаря ему мы испытываем радостное предвкушение, ожидая чего?то приятного, и стремимся к этому.Недостаток эмоционального взаимодействия родителей и ребёнка может нарушить формирование дофаминергической системы мозга, а пережитый стресс — снизить количество рецепторов к этому нейромедиатору.В одном исследовании обнаружили, что у людей, переживших сексуальное насилие, встречаются аномалии в кровоснабжении червя мозжечка. Эта структура влияет на дофаминергическую систему в среднем мозге и считается ключевой в формировании зависимости.Если в детстве человек сталкивался с насилием или испытывал недостаток заботы, есть риск, что в дальнейшей жизни у него нарушится способность получать удовольствие от межличностных отношений и поддерживать культурные и социальные ценности. В результате он может выбирать другие способы стимулировать пути вознаграждения в мозгу — наркотики, секс или агрессию.2. Нарушения в работе гиппокампаСтресс способен вызвать хронически повышенный уровень гормона кортизола, что, в свою очередь, бьёт по состоянию гиппокампа — структуры, ответственной за память и обработку эмоций.В одном эксперименте обнаружили, что у женщин с депрессией, переживших сексуальное насилие, объём левой доли гиппокампа был на 18% меньше, чем у тех, кто не сталкивался с жестоким обращением.Нарушения в работе этой мозговой структуры нередко встречаются у людей с пищевой зависимостью и ожирением. После насыщения гиппокамп не блокирует приятные ощущения от приёма пищи, что заставляет человека систематически переедать и набирать вес.3. Снижение объёма префронтальной корыУ детей, переживших жестокое обращение, наблюдают меньший объём мозга и сниженное количество серого вещества в разных участках префронтальной коры.Этот отдел коры головного мозга играет важную роль в подавлении импульсивного поведения. Проблемы в его работе могут объяснить неспособность справиться с собственными порывами и желаниями, которая делает человека особенно уязвимым перед развитием зависимостей.4. Гиперактивность миндалиныМиндалина — это часть лимбической системы мозга, которая реагирует на стресс и провоцирует реакцию «бей или беги». У людей, переживших жестокое обращение в детстве, отмечают реактивность этой структуры мозга, а также увеличенное количество связей между миндалиной, гиппокампом и префронтальной корой.Травмирующие события заставляют систему ответа на стресс включаться из?за любой ерунды, что обеспечивает постоянное напряжение и тревогу.Чтобы избавиться от стресса, люди принимают алкоголь и другие психоактивные вещества или формируют зависимость от социально приемлемых занятий.Какие зависимости могут возникнуть из?за психотравмыБольшая часть научных исследований посвящена влиянию психологических травм на развитие химических зависимостей — пристрастие к алкоголю и наркотикам. Связь между этими явлениями хорошо доказана.Например, в одном исследовании проверили, как 10 различных категорий болезненного детского опыта, включая физическое или сексуальное насилие, развод, алкоголизм или смерть родителей, влияют на вероятность пристраститься к психоактивным веществам. Оказалось, что каждое из этих событий увеличивало риск раннего употребления наркотиков в 2–4 раза. А люди, пережившие 5 и более видов детских травм, в 7–10 раз чаще сталкивались с химической зависимостью.Однако есть и другие, куда менее исследованные пристрастия, которые способны принести немало вреда. Психолог и специалист по отношениям и травмам Энни Танасугарн в статье на Medium рассказывает, что поведенческая зависимость может развиваться от смартфона, видеоигр, секса, еды, порнографии, отношений, работы или шопинга. Люди используют такие занятия, чтобы справиться с болезненными эмоциями и собственной уязвимостью, получить моментальное облегчение и отвлечься от своих печалей.Главная проблема поведенческих зависимостей в том, что часто их объекты нельзя раз и навсегда убрать из жизни. Например, работа, поход за покупками, использование смартфона и тем более приём пищи — это нормальные повседневные занятия. Поэтому подобные зависимости сложнее обнаружить и контролировать.Когда человеку скучно или он чувствует отголоски прошлой эмоциональной боли, он абсолютно легально и без общественного осуждения может обратиться к еде, упражнениям, видеоиграм или завести очередные отношения. И чем больше эти дела отвлекают его от своих эмоций, тем выше риск развить зависимость и ухудшить качество жизни.Привычка заглушать переживания с помощью еды может закончиться ожирением, страсть к физическим упражнениям — довести до перетренированности и травмы, чрезмерная любовь к шопингу способна вогнать в долги, а трудоголизм — разрушить отношения и семью.Как понять, связана ли зависимость с психотравмойЕсть несколько способов определить, пора ли записываться к психотерапевту.1. Вспомнить, есть ли болезненный детский опытМногие жертвы физического или сексуального насилия не рассказывают свои истории даже на приёме у психотерапевта, потому что забывают пережитую боль.Например, в одном исследовании выяснили, что 38% девочек, переживших сексуальное насилие, спустя 17 лет либо не помнили, либо напрямую отрицали то, что произошло.Даже в случае не столь ужасных событий люди часто в упор не видят связи между травматическим детским опытом и вредными привычками. Они не говорят о возможной связи и отделяют себя от прошлого, чтобы защититься от неприятных воспоминаний и негативных эмоций. В то же время принять и проработать болезненный опыт может быть важно для избавления от зависимостей.2. Подумать, есть ли привычки, помогающие скрыться от реальностиЭнни Танасугарн рассказывает, что травмы, связанные с сексуальным насилием, увеличивают риск зависимости от секса, измен или избегания реальных отношений в пользу виртуальных, будь то смартфон или видеоигры.Если человека воспитывали агрессивные или безразличные родители, он может злоупотреблять занятиями, за которые получает признание других. Например, изматывать себя тренировками в спортзале, стать трудоголиком или постоянно заводить новые отношения, чтобы регулярно подтверждать свою значимость.Кроме того, травма от нехватки родительского тепла может сделать человека неловким, стеснительным и избегающим социальных ситуаций, что, в свою очередь, заставит с головой уходить в видеоигры, смартфон или социальные медиа. Это помогает держать людей на расстоянии и не чувствовать себя уязвимым.3. Оценить, всё ли в порядке с личными отношениямиЭнни Танасугарн утверждает, что её клиенты часто заводят токсичные связи, потому что воспринимают их комфортными и привычными.Травмированные люди могут считать здоровые отношения без драм и насилия скучными и некомфортными. Как результат, они начнут убегать от реальности, используя видеоигры или порнографию, изменять или рушить связь для замены на что?то более привычное — и токсичное.Чтобы оценить свои отношения, стоит проанализировать, нет ли в их основе чувства стыда и вины, эмоциональной уязвимости и страха быть брошенным. Такие связи часто формируют люди с избегающим типом привязанности, при котором они вроде бы и хотят близости, но в то же время бегут от неё.4. Прислушаться к себе во время отдыхаЕсли спокойствие и тишина смущают и тревожат, это дурной знак. Многозадачность — распространённый тип поведения людей, которые боятся остаться наедине со своими мыслями.Человек, переживший детскую травму, часто старается забить свой график до отказа. Работа и карьера, домашние хлопоты, постоянные попытки устроить личную жизнь — всё это позволяет избежать тишины и спокойствия, во время которого начинают всплывать негативные эмоции и мысли о собственной никчёмности.Чтобы не оставить ни одной лазейки для неприятных переживаний, во время создания отчёта по работе такие люди могут слушать подкаст, а домашнюю уборку выполнять под включённый телевизор. Если же занятия вдруг исчезают — например, в выходной день отсутствуют встречи и какие?либо дела, — человек может нервничать, злиться или впадать в депрессию, чувствуя себя недостаточно хорошим.Что делать, если зависимость связана с психотравмойПрежде всего нужно перестать избегать неразрешённых проблем или эмоционально дистанцироваться от них. Попытки заглушить боль едой, сексом или алкоголем не сделают жизнь лучше.Чтобы распознать наличие проблемы, можно попробовать техники осознанности. Они помогут определить, когда именно вас неодолимо тянет предаться привычным удовольствиям и какие эмоции хочется таким образом заглушить. Например, медитация прекрасно развивает осознанное отношение к своему состоянию.В то же время исцелить старую психотравму, которая вызывает неприятные переживания, вряд ли получится самостоятельно. Психика замечательно скрывает от нас болезненный опыт, так что вытащить его наружу сможет не каждый человек.Найдите хорошего психотерапевта или психолога и поработайте с ним над причинами зависимостей. Специалист поможет понять, что доставляет вам столько боли и заставляет искать спасения, даст инструменты для проработки травм и поможет развить понимание, сострадание и уважение к себе.

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