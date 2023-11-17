Диетолог рекомендует 5 простых замен привычных продуктов, которые снизят риск диабета

От выбора закусок до напитков, замена здоровой пищи может иметь большое значение.Диетолог изложил пять простых диетических рекомендаций, которые могут снизить риск развития диабета. Исследования показывают, что люди с диабетом 2 типа могут изменить уровень сахара в крови, снизив вес и сделав правильный выбор диеты«Более четырех миллионов человек страдают диабетом, и эти цифры продолжают резко расти из года в год, оказывая еще большее давление на систему здравоохранения. Проведение здоровых обменов — это один из шагов, который можно сделать. Однако, если у вас возникли симптомы, и они не исчезают в течение нескольких недель, вам всегда следует обратиться к врачу», - говорит врач-диетолог Малярова Ольга специально для МедикФорум.1. Замените сок фруктами и стаканом водыПо словам диетолога, в то время как апельсиновый сок является основным продуктом завтрака на многих кухнях, популярные напитки представляют собой «сверхконцентрированные» источники сахара.Диетолог объяснила, что фрукты по-прежнему содержат натуральные сахара, но они приводят к гораздо меньшему повышению уровня инсулина и сахара в крови по сравнению с пакетированными соками.2. Выбирайте ягодыФрукты приносят бесчисленную пользу для здоровья, но содержание сахара в них может повысить уровень глюкозы в крови. Однако ягоды, похоже, являются исключением.«Малина, ежевика и черника обычно дают меньший и более постепенный скачок сахара, чем другие фрукты, что делает их лучшей альтернативой для быстрого перекуса».3. Замените углеводы белками"Будь то белый рис, цельнозерновые продукты или картофель, углеводы усваиваются в виде сахаров, что вызывает большую часть проблем, связанных с диабетом 2 типа", - объяснила врач.Поэтому он предложил заменить часть углеводов «хорошим источником» белка, таким как мясо, рыба или молочные продукты.4. Измените способ приготовленияДиетолог посоветовал избегать жарки продуктов, где это возможно, и вместо этого пробовать запекать, готовить на гриле, готовить на пару или тушить.«Если вам нужно жарить, замените другие жиры и масла на более полезные, такие как оливковое масло», — добавила она.5. Замените газированные напитки водойХотя стакан лимонада может освежить, рекомендовал пить воду, чтобы утолить жажду, поскольку поддержание гидратации таким образом поможет избежать высокого потребления сахара, которое может привести к преддиабету и диабету 2 типа.

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