Курящим электронные сигареты может грозить «попкорновая болезнь»

Электронные сигареты, ставшие популярными во всем мире несколько лет назад, на самом деле не столь безобидны, как пытаются представить их производители. «Электронки» являются причиной возникновения множества заболеваний, ряд из которых является опасным для жизни. Специалисты Роспотребнадзора рассказали о таких болезнях.В первую очередь, речь идет о так называемой «попкорновой болезни». Свое название заболевание получило потому, что его симптомы часто проявлялись у работников компаний, занимающихся производством попкорна. Из-за диацетила, вещества имеющегося в большинстве ароматизаторов для электронных сигарет, в легких образуются рубцы.Кроме того, в организме накапливается и пропиленгликоль, который является одним из компонентов курительных жидкостей. А это грозит появлением аллергических реакций, а также нарушением функций печени и почек.Другими словами, электронные сигареты – это совсем не безопасное увлечение.

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