Курящим электронные сигареты может грозить «попкорновая болезнь»
В первую очередь, речь идет о так называемой «попкорновой болезни». Свое название заболевание получило потому, что его симптомы часто проявлялись у работников компаний, занимающихся производством попкорна. Из-за диацетила, вещества имеющегося в большинстве ароматизаторов для электронных сигарет, в легких образуются рубцы.
Кроме того, в организме накапливается и пропиленгликоль, который является одним из компонентов курительных жидкостей. А это грозит появлением аллергических реакций, а также нарушением функций печени и почек.
Другими словами, электронные сигареты – это совсем не безопасное увлечение.
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